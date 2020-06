24 giu 2020 17:55

SARÀ IL SAHARA – UNA GIGANTESCA NUVOLA DI SABBIA STA VIAGGIANDO PER OLTRE 8MILA CHILOMETRI SULL’OCEANO ATLANTICO E STA PER ARRIVARE IN AMERICA LATINA, INVESTENDO IN PARTICOLARE LA FORESTA AMAZZONICA – NON SI TRATTA DI UN EVENTO ECCEZIONALE, MA QUESTA NUVOLA NON È COME LE ALTRE… VIDEO