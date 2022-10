14 ott 2022 12:55

SAREMO TUTTI RIMPIAZZATI - L'UNIVERSITÀ BRITANNICA DI LINCOLN HA PROGETTATO UN OPERAIO-ROBOT UTILE PER ASSEMBLARE GRANDI STRUTTURE NELLO SPAZIO - LA MACCHINA SERVIREBBE PER NON METTERE A RISCHIO LE VITE DEGLI ASTRONAUTI - MA C'È GIÀ UNA VERSIONE RIDOTTA CHE SI È RIVELATA MOLTO UTILE ANCHE PER GLI EDIFICI TERRESTRI - L'OPERAIO-ROBOT NON SI LAMENTA E NON HA NECESSITÀ DI FERIE E PRIMA O POI CANCELLERÀ PIÙ DI QUALCHE POSTO DI LAVORO...