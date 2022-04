27 apr 2022 12:25

A SASSARI, UN 47ENNE HA AGGREDITO I GENITORI CON UN FUCILE DA PESCA SUBACQUEA E UN COLTELLO: LE VITTIME SONO STATE TRASPORTATE IN OSPEDALE IN FIN DI VITA, MENTRE L'ASSALITORE È STATO ARRESTATO DAI CARABINIERI - L'AGGRESSIONE SAREBBE PARTITA DOPO UN RAPTUS DELL'UOMO, CHE SI È SVEGLIATO IN PIENA NOTTE IN STATO CONFUSIONALE E SI E' SCAGLIATO CONTRO I GENITORI…