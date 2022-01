LA VERSIONE DI MUGHINI: "ROMA-JUVE? MAI VISTO NULLA DI SIMILE. DA 3-1 A 3-4 NELLO SPAZIO DI NON PIÙ DI VENTI MINUTI. SE NON È TEATRO SHAKESPEARIANO QUESTO… POI LA VERIFICA VAR SU UN GESTO SFUGGITO ALL’ARBITRO. RIGORE PER I GIALLOROSSI E ESPULSIONE DI DE LIGT. PELLEGRINI TIRA UNO DEI PIÙ BRUTTI PENALTY MAI VISTI SU UN CAMPI DI CALCIO, UN TIRO CHE AVREI PARATO ANCH’IO. AD AUMENTARE LA TEATRALITÀ DI QUESTA BATTAGLIA, C’È IL FATTO CHE…" - RONCONE: "CHE COLPE PUO' AVERE MOURINHO DOPO UNA PARTITA SIMILE? REALTA': SQUADRA MODESTA"