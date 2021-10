I SAUDITI? INFESTANO ANCHE TWITTER - UN ATTIVISTA PER I DIRITTI UMANI HA FATTO CAUSA ALLA PIATTAFORMA SOCIAL SOSTENENDO CHE DUE SUOI DIPENDENTI LO HANNO SPIATO PER CONTO DEL GOVERNO DI RIYAD E HANNO AVUTO ACCESSO ALLA SUE INFORMAZIONI PERSONALI - ALL'UOMO NEL 2018 E' STATO SOSPESO ANCHE L'ACCOUNT, A SUO DIRE PER NON DISPIACERE AI SAUDITI...

Da free-press.it

Un attivista saudita per i diritti umani ha intentato una causa contro Twitter, sostenendo che la società ha assunto due persone che lo hanno spiato per conto del governo dell’Arabia Saudita e hanno avuto accesso alle sue informazioni personali.

Ali Al-Ahmed, capo dell’organizzazione per la difesa dei diritti umani Institute for Gulf Affairs, è stato spesso critico nei confronti del governo saudita. Twitter, sostiene Al-Ahmed, non aveva il diritto di divulgare o condividere le sue informazioni private in base alla propria politica sulla privacy e avrebbe dovuto fare di più per proteggere le sue informazioni. E nomina due uomini che sono stati incriminati l’anno scorso dai pubblici ministeri federali per aver lavorato come agenti del governo saudita mentre lavorava per Twitter diversi anni fa.

Al-Ahmed sostiene anche nella causa che il suo account Twitter è stato sospeso nel 2018 senza spiegazioni e deve ancora essere ripristinato nonostante i ripetuti appelli. La causa sostiene che la società ha tenuto inaccessibile l’account in lingua araba di Al-Ahmed per non dispiacere al governo saudita.

«Mentre Twitter potrebbe voler fare la vittima dello spionaggio sponsorizzato dallo stato, la condotta di Twitter nel punire le vittime di questo intrigo, incluso il signor Al-Ahmed, racconta una storia molto diversa: una di ratifica, complicità e/o adozione su misura per placare un vicino beneficiario e preservare l’accesso a un mercato chiave, il [regno dell'Arabia Saudita]», afferma la denuncia.