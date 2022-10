2 ott 2022 19:50

SBALLARSI DA MORIRE - UNA 16ENNE SPAGNOLA È MORTA DOPO AVER INALATO VOLONTARIAMENTE GAS BUTANO – LA RAGAZZA HA AVUTO UN MALORE E DOPO UN ARRESTO CARDIORESPIRATORIO: I MEDICI CHE L’HANNO SOCCORSA NON HANNO POTUTO FAR ALTRO CHE DICHIARARNE IL DECESSO – SONO IN AUMENTO I CASI DI RAGAZZINI CHE, PER OTTENERE UN PO’ DI SBALLO, INALANO GAS BUTANO: IN PICCOLE QUANTITÀ PUÒ ALTERARE LA CONDIZIONE PSICOFISICA E STORDIRE IN POCHI MINUTI, MA…