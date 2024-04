SCACCO RATTO! - IL COMUNE DI NEW YORK VORREBBE STERILIZZARE GLI ESEMPLARI MASCHI E FEMMINE DEI TOPI CHE INVADONO LA CITTÀ - SI STIMA CHE NELLA "GRANDE MELA" CI SIANO CIRCA 3 MILIONI DI RATTI E CHE UNA COPPIA PUÒ PRODURRE POTENZIALMENTE 15 MILA CUCCIOLI - NON È LA PRIMA VOLTA CHE SI CERCA DI CONTRASTARE L'INVASIONE DEI RODITORI CON LA CONTRACCEZIONE, ANCHE SE I TENTATIVI PASSATI SI SONO RIVELATI UN FALLIMENTO…

(ANSA) - New York tenta un'altra carta contro la guerra ai ratti, la contraccezione. Lo scrive il New York Times. Una misura introdotta di recente prevede un programma pilota per la distribuzione in 10 isolati, da parte dell'assessorato alla sanità della città, di palline salate per sterilizzare sia i maschi che le femmine in zone critiche della città. Non è la prima volta che l'amministrazione comunale tenta la carta della contraccezione, e i tentativi passati si sono rivelati un fallimento.

Tuttavia, secondo il consigliere Shaun Abreu, che ha sponsorizzato il provvedimento, questa volta ci sono più possibilità di successo grazie anche all'introduzione dei bidoni per i rifiuti domestici e commerciali invece dei sacchetti lasciati lungo i marciapiedi la notte. Il NyTimes scrive anche che la popolazione dei ratti a New York sfiora i tre milioni e che ogni anno una coppia può produrre potenzialmente 15 mila piccoli ratti.

