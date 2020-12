SCAMBIAMOCI I DROPLETS: CHIUSO UN LOCALE A LUCI ROSSE SULLA TUSCOLANA. NELLO STORICO RITROVO DEGLI SCAMBISTI C'ERANO 10 PERSONE, IL GESTORE É STATO DENUNCIATO PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTI-CONTAGIO, ANCHE SE AVEVA ESEGUITO IL TEST SIEROLOGICO RAPIDO. ''MA DURANTE L'INTERVENTO ABBIAMO RISCONTRATO SEGNI INEQUIVOCABILI DI ATTIVITA' NON CONSENTITE''. DI CHE SI TRATTAVA? CHIEDIAMO ALLE FAQ!

Dall'articolo di Flaminia Savelli per ''Il Messaggero''

Durante il fine settimana sono stati schierati 1200 uomini tra vigili urbani, carabinieri e polizia. Nel mirino dei controlli sono finiti anche i locali e bar. Accertamenti pure in un club a luci rosse. Quando i caschi bianchi sono entrati al Swingers di via Tuscolana hanno sorpreso all' interno 10 persone.

Per il locale è scattata la chiusura e il gestore é stato denunciato per violazione delle disposizioni anti- contagio: «Abbiamo accertato che il titolare aveva disposto per i soci il test sierologico rapido- spiegano i caschi bianchi- ma durante l' intervento sono stati riscontrati segni inequivocabili di attività non consentite. I clienti all' interno inoltre non indossavano mascherine non rispettando le norme previste per il distanziamento sociale». Controlli anche a Porta Portese dove alcuni banchi sono stati chiusi per il tempo necessario a far defluire la folla.

Super sorvegliate infine le strade dove dalle 22 alle cinque non è consentito circolare. Tra venerdì e domenica, sono stati 30 i sanzionati tra la via Colombo, la Salaria, l' Appia e la Cassia. Tutti sorpresi «senza comprovata esigenza» e quindi multati.

