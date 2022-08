È UNO SCANDALO DI BONTÀ, SI CHIAMA NIA NACCI ED E’ AI PRIMI POSTI DELLA CLASSIFICA DI PORNHUB – BARBARA COSTA: “È UN PERICOLO PUBBLICO: OSTENTA LE SUE CURVE IN TAL MODO ATTIRANTI DAI 15 ANNI. HA FATTO IL SUO INGRESSO NEL PORNO A SOLI 18 ANNI PERCHÉ HA DECISO DI TROVARSI UN LAVORO CHE LA MANTENESSE APPENA PRESO IL DIPLOMA SUPERIORE. METÀ INDIOS E METÀ AFROAMERICANA, ED È NATA IN UNA FAMIGLIA NUMEROSA: LEI HA SEI TRA FRATELLI E SORELLE. HA GIRATO QUALCHE PORNO SU SMARTPHONE COL SUO EX RAGAZZO, PER DIVERTIMENTO MA, TROVATOSI UN AGENTE, HA CAPITO CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

Mi dicono: stai troppo sul porno americano. E faccio bene!!! Ma dove altro le peschi bellezze del genere??? Io qui in giro non ne vedo, voi sì? Beati voi, e poi lo voglio proprio confessare: dopo le vietnamite, le indios sono la mia passione! E da par suo indios è lo schianto in foto, il suo nome è Nia Nacci, ed è uno scandalo, una vera indecenza che non sia nei primi posti della classifica di Pornhub! Amori p*pparoli, che succede, si batte la porno fiacca? Una tale femmina non merita i vostri riguardi? State ben poco con lei, e non va bene! Solo a mio parere Nia Nacci detiene tra i corpi i più sensazionali in porno circolazione? Ma guardate che fulgore di seni e fianchi e gambe, dio santo… Non vi "smuovono" nulla?

Nia Nacci è un pericolo pubblico: ostenta le sue curve in tal modo attiranti dai 15 anni! Lei ne è fiera, e lo sa, il potere sessuale che ha: maliziosa ci tiene a dire che le sue forme – petto compreso – hanno fatto la sua comparsa già alla puberale età di 12 anni, per poi svilupparsi e così stazionarsi tre anni dopo. Nia Nacci è metà indios e metà afroamericana, ed è nata a Tulsa, in Oklahoma, e da una famiglia numerosa: lei ha sei tra fratelli e sorelle.

Nia e il suo visetto incantevole, perfettissimo per i porno facial, performance che lei gradisce e gira assai, han fatto il loro ingresso nel porno giovanissimi, a soli 18 anni perché, sebbene la cara Nia abbia perso la verginità a 17 anni, e sebbene prima di entrare nel porno abbia avuto solo due fidanzati, più un assaggio di rapporto lesbico, lei ha deciso di fare sul serio e di trovarsi un lavoro che la mantenesse appena preso il diploma superiore.

Nia ha girato qualche porno su smartphone col suo ex ragazzo, per divertimento ma, trovatosi un agente, ha lesta capito che girare porno sui set, a livello iper professionale, è tutto un altro mondo, tutto un altro discorso: “La prima volta sul set ero nervosissima e non per la mia nudità né per il sesso in sé, ma per il fatto che persone estranee mi guardavano, mi guidavano, mi dicevano che fare e come”.

Nia si inserisce e allarga la divaricazione che sta segando il porno in due filoni sì comunicanti e però sempre più rivali: il porno home-made e il porno fatto sui set. Il prodotto che si dà agli utenti è diverso per la modalità di svolgimento e per il contenuto, e chi fa porno professionista, se da una parte ha il suo canale OnlyFans e/o su piattaforme simili, non ci vuole più stare a far passare quali attrici e attori porno chi fa porno da sé. Sono per lo più esecutori, non attori. Tesi che sembra trovar conferme nell’evidenza che sono in numero esiguo i performer che passano dal porno homemade ai set, perché ciò che un set richiede è raro loro possano assolverlo, per lo meno a quei gradi di preparazione.

Nia Nacci ha un corpo tutto naturale di cui due sono i gioielli che fermano le attenzioni del pubblico: il suo viso "pulito", eccellente a sperma schizzarlo, e il suo lato b. Degno di nota il fatto che Nia non abbia mai provato l’anal nella sua vita privata, e che da quel versante abbia deciso di dire addio alla castità sul lavoro. E non si pensi a una passeggiata: Nia ha fatto l’anale due mesi dopo il suo esordio, ma sotto l’esperta guida del regista, e del partner di scena. Ancor più degno di nota che, se i porno lesbici di Nia sono nettamente seducenti e ti incollano al video, Nia Nacci è davvero una porno attrice rilevante perché… a lei le donne non piacciono!

L’ha ammesso, senza problemi, come senza problemi fa sesso con le partner a cui la abbinano. Non è insolito che una attrice porno faccia porno lesbico senza attrazione, l’orgasmo femminile si può e con convinzione recitare, e non è detto che femminei e sapienti istigazioni di lingua e dita, e abbinate a sex toys, non producano esplosioni di reale piacere, finanche squirtico.

Nia Nacci promette di rimanere nel porno a lungo e facciamo il pieno di buone notizie: non risulta nemmeno fidanzata. Uomini, fatevi avanti, e di ogni età: l’ultimo amore di Nia era un uomo di 30 anni più grande di lei, e uno che voleva farle da sugar daddy, ovvero mantenerla, e così tenerla legata a sé soddisfandone ogni capriccio. Nia lo ha mollato. La dignità e l’indipendenza di una tal donna sono fuori mercato.

