11 dic 2019 18:40

LO SCANDALO DELLA CONDANNA A 13 ANNI DEL GIOIELLIERE CHE AVEVA UCCISO I LADRI: NON TANTO PERCHÉ NON GLI HANNO RICONOSCIUTO LA LEGITTIMA DIFESA, MA PERCHÉ PER UNA SENTENZA DI PRIMO GRADO CI SONO VOLUTI 11 ANNI - LA STORIA DI GUIDO GIANNI, CHE DOPO UNA COLLUTTAZIONE CON RAPINATORI ARMATI DI PISTOLA GIOCATTOLO (MA SENZA TAPPO ROSSO) AVEVANO MINACCIATO LA MOGLIE, E… - SALVINI: ''VERGOGNA! IO STO CON CHI SI DIFENDE, SEMPRE''. GIANNI DEVE PURE RISARCIRE LE FAMIGLIE DEI DUE LADRI MORTI