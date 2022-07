SCANDALO IN GERMANIA PER LA FESTA ESTIVA ORGANIZZATA DALLA SPD

Paolo Valentino per il "Corriere della Sera"

Almeno nove donne, che mercoledì scorso avevano partecipato a una festa estiva organizzata dalla Spd alla quale era presente anche il cancelliere Olaf Scholz, sono state drogate con sostanze stupefacenti, catalogate come «droga dello stupro». È stato lo stesso partito socialdemocratico a rendere pubblica la notizia ai media, dopo aver denunciato l'accaduto alla polizia del Bundestag. «È un atto mostruoso», ha affermato il numero due del gruppo parlamentare della Spd, Mathias Martin. Mentre una sua collega deputata, Katja Mast, ha invitato eventuali altre vittime a riferirlo immediatamente agli agenti.

La prima denuncia è venuta da una ragazza ventunenne, che aveva partecipato alla festa e ha raccontato di essersi sentita male con nausea e vertigini nonostante non avesse fatto consumo di alcol. La giovane si è recata in ospedale la mattina dopo e ha chiamato i poliziotti, ai quali ha detto di non ricordare nulla di quanto è successo dopo le 21:30. È stata sottoposta a uno screening tossicologico, di cui non si hanno ancora i risultati. Nel frattempo, secondo quanto reso noto dalla Spd, sono arrivate segnalazioni di altri otto casi, anche se solo cinque sono stati fin qui confermati dalla polizia. Una portavoce delle forze di sicurezza ha però detto che finora non sono emersi elementi a indicare che le donne siano state vittime di aggressioni sessuali o furti.

Le Sommerfest sono un evento tradizionale della politica berlinese prima della pausa estiva: le organizzano i partiti, i media, i ministeri e le associazioni professionali. A quella della Spd hanno partecipato circa mille persone, fra i quali il cancelliere, deputati, collaboratori, funzionari di partito oltre che giornalisti, diplomatici e semplici militanti. «Era un evento interno, si entrava solo per invito. Ci sono ancora poche certezze», ha detto un portavoce della Spd. «Un vero shock - ha dichiarato il presidente del partito, Lars Klingbeil - e mi fa molto arrabbiare che una cosa del genere possa accadere in un evento organizzato da noi».

La polizia indaga contro ignoti per gravi lesioni personali. Le cosiddette «droghe dello stupro», definite nella vulgata «gocce KO», sono sostanze liquide insapore, facilmente mescolabili a una bevanda, che provocano nausea, stordimento, perdita della memoria o anche svenimento. Vengono usate dagli aggressori per abusare sessualmente delle vittime, commettere altre violenze o a volte derubarle. Il fenomeno è in aumento nella capitale tedesca.

Nel 2021, secondo quanto riferisce la Berliner Zeitung , a Berlino si sono verificati 22 casi ufficiali di aggressione con droghe da stupro. Ma il loro numero reale è probabilmente molto più alto, dal momento che molte vittime o si vergognano a denunciare i loro aggressori o non hanno più memoria di quanto è accaduto. Proprio per questo la deputata socialdemocratica Mast ha sollecitato «chiunque sia stato vittima di questo atto a sporgere denuncia».

