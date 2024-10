24 ott 2024 13:51

LO SCANDALO MAZZETTE PARTITO DA SOGEI SI ALLARGA A MACCHIA D’OLIO – IL DIRIGENTE TIM, SIMONE DE ROSE, È INDAGATO PER CORRUZIONE TRA PRIVATI PER AVERE INTASCATO ALMENO DUE TANGENTI (UNA DA 50 MILA EURO) DAL MANAGER DI NTT DATA, EMILIO GRAZIANO – L'INTERCETTAZIONE TRA I DUE: “TU DAMMI CINQUANTA, CHE POI IO TI DO VENTI. E HO UN ALTRO LAVORO DA QUARANTA”. CON LORO C'ERA MASSIMO ROSSI, PRINCIPALE AZIONISTA DI DIGITAL VALUE, ARRESTATO NELL'INCHIESTA SUGLI APPALTI TRUCCATI CHE COINVOLGE LA SOCIETÀ PUBBLICA SOGEI – PER GLI INQUIRENTI, ROSSI AVREBBE UN RUOLO CHIAVE IN UNO SCHEMA CORRUTTIVO CHE COINVOLGE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE…