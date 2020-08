LO SCANDALO DELLO SCRITTORE FRANCESE PEDOFILO GABRIEL MATZNEFF SI ALLARGA: SECONDO IL “NEW YORK TIMES” L’EX ASSESSORE ALLA CULTURA DI PARIGI CHRISTOPHE GIRARD NON ERA SOLO CONNIVENTE, MA AVREBBE COMMESSO SOPRUSI SESSUALI IN PRIMA PERSONA – L’ACCUSA DI UN UOMO CHE ALL’EPOCA AVEVA 16 ANNI CHE METTE IN IMBARAZZO LA SINDACA ANNE HIDALGO, CHE HA PROVATO A DIFENDERE FINO ALL’ULTIMO “L’AMICO GIRARD”

Stefano Montefiori per www.corriere.it

Lo scandalo Matzneff continua a produrre i suoi effetti a Parigi, dove i silenzi e l’indulgenza che hanno circondato a lungo lo scrittore pedofilo e i suoi amici stanno venendo meno.

Il 23 luglio scorso la manifestazione davanti al municipio di una trentina di militanti femministe, sostenute dal partito ecologista, aveva portato alle dimissioni di Christophe Girard, potente assessore alla Cultura dal 2001 (con interruzioni), ex dirigente della maison Yves Saint Laurent e figura molto nota nell’ambiente letterario parigino, giudicato colpevole di essere legato allo scrittore Matzneff.

Adesso il New York Times pubblica le rivelazioni di un uomo di 46 anni, che accusa Girard di averlo indotto a relazioni sessuali quando aveva 16 anni, in cambio di piccoli lavori nella dimora secondaria nel Sud della Francia o presso la società Yves Saint Laurent.

Per la prima volta a Girard non viene rimproverata solo la connivenza con Matzneff, ma gli sono contestati anche soprusi sessuali commessi in prima persona.

Grande imbarazzo, di nuovo, nel mondo culturale e politico di Parigi che fino a pochi mesi fa non vedeva o faceva finta di non vedere comportamenti forse criminali (i processi sono ormai impossibili causa prescrizione) ma sicuramente discutibili.

Anne Hidalgo, la sindaca da poco trionfalmente eletta, ha provato a difendere fino all’ultimo «l’amico Girard», ma lo ha scaricato quando è venuta a sapere che poche settimane prima Girard aveva pranzato con Matzneff (peraltro pagando il conto con i soldi del comune di Parigi).

Lo scrittore pedofilo ha dedicato a Girard una delle opere nelle quali racconta nei dettagli gli amori con minorenni e talvolta bambini di età pre-puberale.

Aniss Hmaïd, francese di origine tunisina, 46 anni, era l’unico uomo a protestare contro Girard in occasione della manifestazione del 23 luglio, che determinò in poche ore le dimissioni dell’assessore. Al New York Times poi ha raccontato di avere incontrato Christophe Girard in spiaggia a Hammamet, in Tunisia, oltre trent’anni fa. «Ha approfittato della mia giovinezza per il suo piacere sessuale», dice Hmaïd, che parla di una ventina di rapporti sessuali nei anni successivi. «Posso dire che erano consensuali, ma in generale ero preso in un ingranaggio un po’ strano: i miei genitori mi incoraggiavano a vedere quell’uomo. Io in cambio speravo di ottenere qualcosa, un lavoro per esempio». Hmaïd è in grado di mostrare diverse buste paga e attestati di lavoro della maison Yves Saint Laurent, e oltre un centinaio di fotografie di Christophe Girard, tra le quali una nelle quali l’ex assessore è completamente nudo, ai piedi del letto. Il padre di Aniss Hmaïd, il suo fratello minore, una ex fidanzata e un collega di lavoro hanno confermato che molti anni fa l’uomo aveva raccontato loro la vicenda negli stessi termini. «Girard mi ha distrutto psicologicamente, ha condizionato la mia vita, per colpa sua sono terra bruciata».

«Sono accuse gravi e prive di qualsiasi fondamento», si difende Christophe Girard, che ha affidato all’avvocata Delphine Meillet un comunicato nel quale sottolinea che «i fatti denunciati sono caduti in prescrizione, quindi la parola dell’accusatore, contro quella dell’accusato, è lasciata alla valutazione del tribunale dell’opinione, dove ormai quanto alle infrazioni sessuali una presunzione di colpevolezza tende a prendere il posto della presunzione di innocenza». Girard nega qualsiasi violenza e sopruso su un adolescente che conosceva bene e che dice di avere considerato «un bambino della nostra famiglia».

