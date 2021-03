SCANZI, SCANZATE! – IL GIORNALISTA DEL “FATTO” TREMA PER L’INDAGINE APERTA DALLA PROCURA DI AREZZO E INNESTA LA RETROMARCIA: DICE DI NON ESSERSI MAI DEFINITO “CAREGIVER” DEI SUOI GENITORI. MA LA CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE AL SUO POST SU FACEBOOK LO SBUGIARDA! - UN LETTORE CI SCRIVE: "IL VACCINO ASTRAZENECA, CHE SCANZI DICE DI AVER FATTO, SI CONSERVA IN FRIGO ED E' GIA' PRONTO PER ESSERE INIETTATO. NON VA SPRECATO SE QUALCUNO NON SI PRESENTA..." – LA PRECISAZIONE DI UN MEDICO DI FAMIGLIA: IL FLACONE, UNA VOLTA APERTO...

Riceviamo e pubblichiamo:

vaccino astrazeneca

Caro Dago, sulla vaccinazione di Scanzi si è già scritto tutto, credo che una riflessione in più andrebbe fatta. Il vaccino Pfizer subisce un processo per passare dai -80gradi in cui viene conservato alla forma iniettabile. Fatto questo processo se non viene iniettato si butta. Da qui il richiamo del Gen. Figliuolo a vaccinare chiunque passi per evitare di sprecare dosi preziose. Il vaccino AstraZeneca si conserva in un normale frigorifero ed è già pronto per essere iniettato. Quindi non va sprecato se qualcuno non si presenta.

T.

astrazeneca

LA PRECISAZIONE DI UN MEDICO DI FAMIGLIA

Sono un medico di famiglia e ho vaccinato la coorte degli insegnanti con Astra Devo smentire quanto pubblicato,il flacone da 11 dosi una volta aperto va finito entro 48 ore,si conserva si ma solo se non aperto GP

DAGONOTA

L’apertura di un’indagine da parte della Procura di Arezzo fa tremare Andrea Scanzi. In una diretta Facebook ieri sera, in cui ha sclerato contro tutti, il giornalista (per mancanza di notizie) del “Fatto quotidiano” ha provato ad innestare a tutta forza una imbarazzante retromarcia: ora dice di non essersi mai definito “caregiver” dei suoi genitori! Peccato che ci sia la cronologia dei suoi post su Facebook a smentirlo.

andrea scanzi con i suoi genitori

Ma sentiamo cosa ha detto ieri sera Scanzi. Ecco lo sproloquio al minuto 11.25 della sua diretta serale (https://www.facebook.com/andreascanzi74/posts/301978904621935): “Se qualcuno in Procura mi vorrà chiamare, guarderà queste mie chat e scoprirà che io sono stato inserito nella lista dei panchinari in piena regola, su decisione del mio medico curante che l’ha poi sottoposta al direttore della Asl di Arezzo, senza mai, mai, mai tirare fuori il tema dei miei genitori.

andrea scanzi live da merano

Io ho detto in ogni mio post, anzi in ogni mio commento whatsapp ai medici: se c’è la possibilità, alla luce di quello che ha detto Figliuolo, se dovete buttare via una dose, non rubo il posto a nessuno, e altrimenti la buttate via, chiamatemi.

IL POST DI ANDREA SCANZI SUL VACCINO PRIMA DELLE MODIFICHE

Non ho mai citato mio padre e mia madre, è stata la Asl, quando ho fatto il vaccino, a spiegarmi che, oltre ad essere nella lista dei vaccini e quindi a prescindere io avevo diritto al vaccino, ero anche uno dei rientrava nella categoria dei figli unici e avendo due genitori che, toccando ferro, stan da dio, ma hanno una cartella clinica che non è da dio per niente, alla luce di quell’aspetto c’era una motivazione ulteriore, suppletiva, per cui io ricevessi il vaccino.

Andrea Scanzi

Quindi avevo due motivazioni. Non sono secondo alcuni un caregiver? Mai me ne sono vantato, me lo ha detto la Asl che sono un caregiver familiare”.

Insomma, ora Scanzi sostiene di non aver tirato fuori lui la storia del caregiver dei suoi genitori. Peccato che basti andare a leggere il post che ha pubblicato la sera di venerdì 19 marzo (https://www.facebook.com/andreascanzi74/posts/299723251514167), giorno in cui si è vaccinato, per verificare tutta un’altra versione.

Basta andare nella cronologia delle modifiche per leggere la frase che quella sera Scanzi diffuse per giustificare la sua vaccinazione saltafila: “Così, nel pieno rispetto delle regole, mi sono messo garbatamente nella lista dei disponibili al vaccino a fine giornata, per non buttare via nessuna dose altrimenti gettata via. Categoria ‘caregiver’, essendo figlio unico e avendo entrambi i genitori ‘fragili’”.

ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO

Ieri sera, lunedì 22 marzo, alle ore 19.08, Scanzi ma modificato questa frase, cambiando versione, esattamente pochi minuti dopo che la Procura di Arezzo aveva fatto sapere dell’apertura di un’indagine giudiziaria sul caso. Ecco la nuova formulazione: “Così, nel pieno rispetto delle regole, mi sono messo garbatamente nella lista dei disponibili al vaccino a fine giornata, per non buttare via nessuna dose altrimenti gettata via. Categoria ‘panchinaro’ e - come mi ha detto Asl - caregiver familiare, essendo figlio unico e avendo entrambi i genitori ‘fragili’”.

ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO

E così, con una modifica postuma, Scanzi tenta di cancellare la bufala del caregiver e si traveste ora da “panchinaro”. Per i magistrati basterà? Staremo a vedere…

ANDREA SCANZI LILLI GRUBER stanza hotel palace di merano palace merano ANDREA SCANZI BY KRANCIC ANDREA SCANZI SI VACCINA BY OSHO andrea scanzi e rocco casalino a cartabianca stanza hotel palace di merano ANDREA SCANZI VINITALY ANDREA SCANZI IN FUTBOL ANDREA SCANZI ANDREA SCANZI ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO LA REGINA DEGLI SCANZI andrea scanzi ospite di bianca berlinguer il detox rigoroso di andrea scanzi a merano ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO FIORELLA LA MAMMA DI ANDREA SCANZI