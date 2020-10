SCANZI, TE VOI SCANSA’? – IL GIORNALISTA DEL “FATTO QUOTIDIANO” PARCHEGGIA LA SUA ROMBANTE BMW AD AREZZO E NON TROVANDO ABBASTANZA SPAZIO PER IL SUO EGO OCCUPA DUE POSTI RISERVATI AI DISABILI – “LIBERO”: “L’UMILISSIMO SCANZI, ALMENO QUESTA VOLTA, CHIEDERÀ SCUSA?”

la bmw di scanzi occupa due posti per disabili 1

Da www.liberoquotidiano.it

Hai capito, Andrea Scanzi? L'immagine che potete vedere qui sotto, pubblicata dal primatonazionale.it, arriva da Arezzo e risale allo scorso venerdì, il 16 ottobre per la precisione. Nell'immagine si vede una rombante Bmw, che è l'auto della firma del Fatto Quotidiano, il fiero "vice" di Marco Travaglio.

la bmw di scanzi occupa due posti per disabili

Bene, quell'auto era parcheggiata di fronte al civico 50 di via Montefalco della città toscana e occupava due posti auto riservati ai disabili. Bell'esempio, quello del "fustigatore" Scanzi. L'auto, ha confermato l'Aci, è intestata a "Scanzi Andrea", nato ad Arezzo, dove tutt'ora risiede. Un gesto da villani, a meno che Scanzi non possieda un contrassegno per persone disabili. L'umilissimo Scanzi, almeno questa volta, chiederà scusa?

