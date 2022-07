SCAPPATE DA MILANO, STA PER SQUAGLIARSI! – MERCOLEDI’ POTREBBE CADERE IL RECORD DI CALDO ASSOLUTO A MILANO, CHE RESISTE DALL’11 AGOSTO 2003 CON 39.3 GRADI – LA PROSSIMA SETTIMANA INFATTI ARRIVERA’ UNA DELLE PEGGIORI ONDATE DI CALDO DELL’ESTATE, CON LA PIANURA PADANA CHE TOCCHERA’ I 40 GRADI. LE TEMPERATURE TORRIDE RAGGIUNGERANNO ANCHE TOSCANA, UMBRIA E LAZIO – MA TUTTA L’EUROPA VIVE GIORNI DI FUOCO, CON ALLERTA MASSIMA A LONDRA E 47 GRADI DI PICCO IN SPAGNA E PORTOGALLO

La data segnata sul calendario con il circoletto rosso è quella di mercoledì 20 luglio. Quel giorno potrebbe cadere il record di caldo assoluto a Milano, che resiste dall’11 agosto 2003 con 39.3° C. Un dato registrato dalla stazione Brera nello storico istituto che misura i dati dal 1763; oltre i 38.1° C del 7 luglio 1957 infrangeremmo anche il record per il mese di luglio.

Numeri che delineano una situazione allarmante. Ma se non fosse mercoledì, il muro dei 39,3° C potrebbe «tranquillamente» cadere giovedì o venerdì, quando in città si dovrebbero toccare addirittura i 40 gradi.

Caldo, il venerdì bollente della Pianura Padana

Dopo l’anticipo di ieri, venerdì, «il maggiore stravolgimento — conferma Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it — arriverà proprio la prossima settimana, come previsto da giorni. Ci attendiamo una super ondata di caldo con picchi di 40/42°C in Pianura Padana e localmente anche tra Toscana, Umbria e Lazio.

Il settore adriatico ed il sud vivranno invece una fase calda ma non eccezionale. Tra le città più colpite molte della Lombardia e dell’Emilia: tra queste Reggio Emilia, Mantova, Lodi e Cremona, ma intorno ai 40°C ci saranno anche Verona, Torino, oltre, come detto a Milano».

Se l’Italia soffrirà la prossima settimana, Portogallo e Spagna con 47° C registrati e Parigi e Londra con 40° C previsti non stanno certamente meglio: in particolare in Inghilterra è allerta massima, colore rosso, per il caldo africano che ammanterà il Big Ben fino a martedì.

Il record attuale londinese, dove la settimana prossima chiuderanno le scuole, è 37.8° C, registrato nel luglio di 2 anni fa, ma gran parte delle case non ha ancora l’aria condizionata, in quanto il clima è cambiato solo negli ultimi 15/20 anni. Sarà dunque una doccia scozzese trovarsi all’improvviso verso i 40 C dopo aver registrato negli ultimi giorni 25/27 C di massima.

