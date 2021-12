GLI SCARABEI MEJO DE ROCCO SIFFREDDI - SCIENZIATI CINESI HANNO SCOPERTO CHE QUESTI INSETTI, PER CONVINCERE LE FEMMINE AD ACCOPPIARSI, PRATICANO LORO SESSO ORALE - USANDO I LORO PALPI MASCELLARI, I MASCHI STROFINANO I GENITALI DELLE LORO PARTNER - SE QUESTE NON SONO SODDISFATTE DELLA PRESTAZIONE, SCAPPANO VIA E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Scarabei si accoppiano 2

Secondo un nuovo studio, gli scarabei oscuri del deserto maschi fanno sesso orale sulle femmine per ottenere il consenso all'accoppiamento. Scienziati dell'Accademia cinese di scienze agrarie hanno osservato per la prima volta il sesso orale precopuloso tra il criptico scarabeo del deserto Platyope mongolica (P. mongolica), un atto in cui i maschi entrano in contatto con i genitali della femmina usando la bocca.

Il team, che ha condotto lo studio in Mongolia, in Cina, ha identificato quattro fasi del naturale processo di accoppiamento dell'insetto: maschi che inseguono femmine, contatto sessuale orale, monta e copula.

Tuttavia, se una femmina non è soddisfatta delle prestazioni del maschio, scapperà e lascerà lo scarabeo maschio a continuare a cercare una compagna da montare e accoppiare.

Lo studio è stato condotto con coleotteri maschi e femmine raccolti dai ricercatori, che li hanno osservati in un ambiente di laboratorio.

Scarabei si accoppiano

Ciò ha permesso loro di osservare da vicino il sesso orale precopuloso, che è stato fatto dai maschi usando i loro palpi mascellari, un organo sensoriale sulla bocca, per strofinare i genitali della femmina.

Il team ha osservato che le femmine attirano i maschi mostrando il loro terminale addominale verso l'alto per dimostrare interesse per l'attività sessuale. «Le femmine di solito smettono di muoversi e prostrano la testa mentre estendono il loro terminale addominale più in alto per sottoporsi all'accoppiamento», si legge nello studio pubblicato su Ecology and Evolution.

«I maschi cercano e inseguono le femmine finché le femmine non smettono di muoversi. Il notevole corteggiamento prima dell'accoppiamento è che i maschi strofinano ripetutamente i loro palpi mascellari sui genitali della femmina prima di tentare di accoppiarsi».

Sono stati condotti un totale di quattro esperimenti per capire meglio se il sesso orale svolge un ruolo importante nella copulazione di successo.