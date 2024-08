13 ago 2024 10:10

SCATTO MATTO - UNO STUDENTE PALERMITANO, IN VACANZA IN COSTA SMERALDA, È STATO AGGREDITO IN DISCOTECA DA UNA GUARDIA DEL CORPO DEL RAPPER GEOLIER - NELLA NOTTE TRA IL 5 E IL 6 AGOSTO IL RAGAZZO È STATO COLPITO AL VOLTO DOPO AVER PROVATO A SCATTARSI UN SELFIE CON IL CANTANTE: OLTRE ALLE FOTO “UFFICIALI” NON ERA POSSIBILE REALIZZARNE ALTRE – UN CASO SIMILE A NAPOLI, DOVE OSIMHEN HA AGGREDITO UN FAN...