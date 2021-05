SCAZZI DA NUOVA INTIFADA - HAMAS HA LANCIATO DEI RAZZI CONTRO GERUSALEMME DOPO GLI SCONTRI ALLA MOSCHEA DI AL-AQS, IN CUI LA POLIZIA ISRAELIANA HA SPARATO LACRIMOGENI, GRANATE ASSORDANTI E PROIETTILI DI GOMMA SUI PALESTINESI - L'ALA MILITARE DI HAMAS HA ALZATO I TONI: "QUESTO È UN MESSAGGIO CHE IL NEMICO DEVE CAPIRE BENE", E LE TENSIONI ARRIVANO IN UN MOMENTO CRUCIALE DELLA CRISI POLITICA DI ISRAELE, DOPO CHE NETANYAHU NON È RIUSCITO A FORMARE UN NUOVO GOVERNO...

Ilan Ben Zion e Joseph Krauss per www.apnews.com

feriti portati via

Militanti di Hamas hanno lanciato una raffica di razzi su Israele, compreso uno che ha fatto partire le sirene dei raid aerei fino a Gerusalemme, dopo che centinaia di palestinesi sono rimasti feriti negli scontri con la polizia israeliana nella città santa contestata.

L'attacco avvenuto nella prima serata ha drasticamente intensificato le tensioni in tutta la regione dopo settimane di scontri che rischiano di trasformarsi in un conflitto più ampio.

lanci di razzi su israele

Poco dopo il suono delle sirene, a Gerusalemme si sono sentite delle esplosioni. Un razzo è caduto alla periferia occidentale della città, danneggiando leggermente una casa e provocando un incendio. L'esercito israeliano ha detto che c'è stata un'esplosione iniziale di sette razzi, uno è stato intercettato, mentre il lancio di missili continuava nel Sud di Israele.

feriti negli scontri

Funzionari sanitari di Gaza hanno spiegato che nove persone, compresi tre bambini, sono rimaste uccise in un'esplosione nel Nord della Striscia di Gaza. La causa dell'esplosione non è stata immediatamente resa nota.

scontri vicino alla moschea

Altrove a Gaza, un attacco di droni israeliano ha ucciso un palestinese nel Nord della Striscia, hanno riferito i media di Hamas. L'esercito israeliano ha riportato che un civile israeliano nel Sud del paese ha subito lievi ferite quando un veicolo è stato colpito da un missile anticarro sparato da Gaza.

tensioni nella striscia di gaza

Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas, ha detto che l'attacco è stato una risposta a quelli che ha definito "crimini e aggressioni" israeliani a Gerusalemme. "Questo è un messaggio che il nemico deve capire bene".

Ha minacciato ulteriori attacchi se Israele dovesse invadere nuovamente il complesso sacro della Moschea di Al-Aqsa o eseguire gli sfratti di famiglie palestinesi in un quartiere di Gerusalemme est.

spari della polizia

In precedenza, la polizia israeliana che sparava lacrimogeni, granate assordanti e proiettili di gomma si è scontrata con i palestinesi che scagliavano pietre contro la moschea, che è il terzo sito più sacro dell'Islam e considerato il più sacro del giudaismo.

scontri in strada

In passato, le tensioni sul sito sono state il fattore scatenante di prolungati periodi di violenza, inclusa l'ultima intifada palestinese o la rivolta. Non era chiaro se i disordini attuali si sarebbero intensificati o svaniti nei prossimi giorni.

scontri in piazza

Più di una dozzina di lacrimogeni e granate assordanti sono piovute sopra la moschea di Al-Aqsa, mentre polizia e manifestanti si sono affrontati all'interno del complesso murato che la circonda, ha detto un fotografo dell'Associated Press sulla scena. Il fumo si alzava di fronte alla moschea e all'iconico santuario dalla cupola dorata.

In un apparente tentativo di evitare ulteriori scontri, le autorità israeliane hanno cambiato il percorso pianificato di una marcia di ebrei ultranazionalisti attraverso il quartiere musulmano della Città Vecchia in occasione della Giornata di Gerusalemme, che celebra la conquista israeliana di Gerusalemme est.

scontri dentro la moschea

Ma le tensioni sono rimaste alte. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, più di 305 palestinesi sono rimasti feriti, inclusi 228 che sono andati in ospedali e cliniche per cure. Sette dei feriti erano in gravi condizioni.

La polizia ha detto che 21 agenti sono rimasti feriti, compresi tre che sono stati ricoverati in ospedale. I paramedici israeliani hanno detto che anche sette civili israeliani sono rimasti feriti.

scontri alla moschea

Lo scontro è stato l'ultimo dopo settimane di battaglie notturne tra palestinesi e truppe israeliane nella Città Vecchia di Gerusalemme, centro emotivo del conflitto, durante il mese sacro musulmano del Ramadan.

Più recentemente, le tensioni sono state alimentate dallo sgombero di dozzine di palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, dove i coloni israeliani hanno intrapreso una lunga battaglia legale per impossessarsi delle proprietà. La Corte Suprema di Israele ha rinviato lunedì una sentenza chiave nel caso.

sale la tensione tra israele e palestinesi

Negli ultimi giorni, centinaia di palestinesi e diverse dozzine di agenti di polizia sono rimasti feriti in scontri dentro e intorno alla Città Vecchia, incluso il complesso sacro, noto agli ebrei come il Monte del Tempio e ai musulmani come il Nobile Santuario.

Un fotografo di AP sul posto ha detto che lunedì mattina presto, i manifestanti avevano barricato i cancelli del recinto murato con assi di legno e rottami metallici. Qualche minuto dopo le 7 del mattino sono scoppiati gli scontri con coloro che erano all'interno che lanciavano pietre contro la polizia schierata all'esterno.

manifestazione di ebrei

La polizia è entrata nel complesso, sparando gas lacrimogeni, pallini d'acciaio rivestiti di gomma e granate assordanti, alcune delle quali sono entrate nella moschea.

La polizia ha detto che i manifestanti hanno lanciato pietre contro gli agenti e su una strada adiacente vicino al Muro Occidentale, dove migliaia di ebrei israeliani si erano radunati per pregare.

lancio di lacrimogeni e pietre

Le tensioni a Gerusalemme hanno minacciato di riverberarsi in tutta la regione e giungere a un punto cruciale della crisi politica israeliana dopo che la scorsa settimana il primo ministro Benjamin Netanyahu non è riuscito a formare una coalizione di governo. I suoi oppositori stanno ora lavorando per costruire un governo alternativo.

feriti in ambulanza

Prima dell'attacco missilistico di lunedì su Gerusalemme, a circa 100 chilometri a Nord di Gaza, i militanti palestinesi avevano lanciato diverse raffiche di razzi nel sud di Israele. I manifestanti alleati con il gruppo militante di Hamas al governo hanno lanciato dozzine di palloni incendiari contro Israele, scatenando incendi in tutta la parte meridionale del paese.

Il raro attacco a Gerusalemme è avvenuto pochi istanti dopo che Hamas aveva fissato una scadenza per intimare a Israele di rimuovere le sue forze dal complesso della moschea e da Sheikh Jarrah e liberare i palestinesi detenuti negli ultimi scontri.

feriti a terra

Hamas, un gruppo militante islamico che cerca la distruzione di Israele, ha combattuto tre guerre con Israele da quando ha preso il potere a Gaza nel 2007. Il gruppo possiede un vasto arsenale di missili e razzi in grado di colpire praticamente ovunque in Israele.

L'attacco missilistico su Gerusalemme è stata un'escalation significativa e ha aumentato la probabilità di una dura risposta israeliana. La risposta di Israele finora è stata oggetto di crescenti critiche internazionali.

feriti a gaza

Lunedì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha programmato un vertice sulla situazione.

Domenica il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha parlato con la sua controparte israeliana, Meir Ben-Shabbat. Una dichiarazione della Casa Bianca ha affermato che Sullivan ha invitato Israele a "perseguire misure appropriate per garantire la calma" e ha espresso una "serie di preoccupazioni" degli Stati Uniti per le violenze in corso e gli sfratti pianificati.

bibi netanyahu al bar con il sindaco di gerusalemme moshe leon

Il primo ministro Netanyahu ha respinto le critiche lunedì, dicendo che Israele è determinato a garantire i diritti di culto per tutti e che questo "richiede di volta in volta alzarsi e rimanere forti come stanno facendo ora la polizia israeliana e le nostre forze di sicurezza".

La giornata è iniziata con la polizia che ha annunciato che agli ebrei sarebbe stato impedito di visitare il luogo sacro il giorno di Gerusalemme, che è contrassegnato da una sfilata di bandiere sventolanti attraverso la Città Vecchia che è ampiamente percepita dai palestinesi come un'esibizione provocatoria nella città contestata.

benjamin netanyahu

Proprio mentre la parata stava per iniziare, la polizia ha detto che stavano modificando il percorso su istruzione dei leader politici. Hanno partecipato diverse migliaia di persone, molte delle quali provenienti da insediamenti ebraici in Cisgiordania.

benjamin netanyahu

Nella guerra in Medio Oriente del 1967 Israele conquistò Gerusalemme Est, prese anche la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. Successivamente ha annesso Gerusalemme Est e considera l'intera città la sua capitale. I palestinesi vogliono tutte e tre le aree per un futuro stato, con Gerusalemme Est come capitale.