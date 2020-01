Eva Grippa per "d.repubblica.it"

meghan markle in canada 8

Bimbo nel marsupio, cani al guinzaglio, e via per una sana passeggiata nel Parco Regionale di Horth Hill. Non è bastato un oceano di mezzo per tenere lontani i paparazzi del DailyMail da Meghan Markle (38 anni), sorpresa sorridente e in abiti informali - leggins neri, scarpe da trekking e cappello di lana calcato sulla fronte - mentre abbandona la sua nuova residenza canadese per passeggiare nei boschi dell'isola di Vancouver.

harry e meghan markle 1

In compagnia del suo Baby Archie, 8 mesi, a stento trattenuto nel marsupio, e i suoi due cani: il labrador Oz e il vecchio beagle Guy. Assieme a loro, due persone della security; chi paga il loro stipendio non è ancora chiaro, poiché il costo relativo alla sicurezza personale dei duchi è ancora motivo di discussione.

Le fotografie però non sono piaciute alla coppia che ha prontamente messo in guardia la stampa minacciando azioni legali e assicurando che non tollereranno intrusioni nella loro nuova vita privata. Secondo i legali di Harry e Meghan le immagini sono state 'rubate' da paparazzi appostati che avrebbero anche cercato di riprendere gli interni della villa con dei teleobiettivi molto potenti.

meghan markle in canada 7

Intanto, i residenti della comunità che vivono sull'isola di Vancouver hanno promesso di difendere la privacy della giovane coppia. "Lasciateli in pace", ha affermato Anne Girling alla Afp, aggiungendo di aver incontrato Meghan mentre faceva jogging su un sentiero vicino all'abitazione e di essersi salutate con un reciproco "buongiorno".

harry arriva in canada 9

"Quello di cui sono veramente orgogliosa - ha aggiunto un'altra residente, Sue Starkey - è come il nostro vicinato sia molto rispettoso e dia loro spazio". "Sono molto contenta che siano qui e spero che possano trovare un pò di pace", ha aggiunto

Nelle stesse ore, il principe Harry (35 anni) viene ritratto all'aeroporto di Victoria, dove è atterrato dopo gli impegni londinesi, pronto a riunirsi alla famiglia. Il duca ha viaggiato a bordo di un aereo di linea, il volo 85 della British Airways da Londra, per evitare ulteriori polemiche sull'uso sconsiderato di jet privati ai danni dell'ambiente.

la casa dove potrebbero abitare i duchi di sussex 7

Harry, Meghan ed Archie hanno per ora stabilito la propria dimora in una villa da 10 milioni di sterline, fa notare il Daily Mail, sull'isolotto di Vancouver, la stessa dove hanno trascorso le loro sei settimane di vacanze durante le festività.

