SCAZZI REALI – NELL’ESPLOSIVO LIBRO DI ROBERT LACEY LE PAROLE DI FUOCO DEL PRINCIPE WILLIAM CONTRO MEGHAN MARKLE ACCUSATA DI BULLISMO DA 10 MEMBRI DELLO STAFF DEI WINDSOR: “QUELLA DANNATA DONNA, MALEDETTA. IL MODO IN CUI HA TRATTATO IL MIO STAFF E’ STATO SPIETATO…” – “MEGHAN PUÒ ESSERE UN INCUBO AL 500 PER CENTO", AVREBBERO INOLTRE AMMESSO ALCUNI AMICI INTIMI DI HARRY...

Da liberoquotidiano.it

Sempre peggio per la famiglia reale inglese. Ora, infatti, trapelano anche le parole che il principe William avrebbe speso contro Meghan Markle, accusata di bullismo da dieci membri dello staff dei Windsor. Parole, quelle del marito di Kate Middleton, che emergono nel libro Battle of brothers, volume esplosivo scritto da Robert Lacey, tra i massimi esperti britannici circa la Royal Family.

"Il modo in cui quella dannata donna ha trattato il mio staff è stato spietato", si sarebbe sfogato William. Parole pesantissime, e di condanna, nei confronti di quella Markle che avrebbe trattato con supponenza, disprezzo e violenza verbale tutti coloro che erano chiamati a servirla e riverirla. Insomma, li avrebbe trattati come schiavi. Inaccettabile, soprattutto per William, il cui aplomb e la cui educazione sono indiscutibili.

Lacey scrive che "Meghan era fondamentalmente ostile nei confronti del sistema reale" e da qui il maltrattamento dello staff che lavorava a palazzo. Secondo l'autore i membri dello staff si sarebbero sentiti "umiliati" dalla duchessa del Sussex. Un cortigiano di palazzo avrebbe riferito: "Ho sentito per caso una conversazione tra Harry e uno dei suoi migliori aiutanti. Harry stava urlando al telefono".

E ancora, lo scrittore aggiunge che "secondo una delle mie fonti gli è stato fatto notare che tutti hanno una cognata difficile". Dunque, "la risposta di William è stata di annuire con la testa in segno di saggia accettazione. Poi improvvisamente scoppiare in rabbia. Ma guarda come quella maledetta donna ha trattato il mio staff: spietato", avrebbe detto William. "Meghan può essere un incubo al 500 per cento", avrebbero inoltre ammesso alcuni amici intimi di Harry. Insomma, altre esplosive e pesantissime rivelazioni.

