Duchi di Sussex, ormai, equivale ad America, ma nei prossimi mesi l'assunto potrebbe essere messo alla prova dalle crescenti ambizioni del principe William e di Kate Middleton, che starebbero pensando di ampliare oltreoceano le loro attività. L'indiscrezione arriva dalla stampa britannica, che ha analizzato alcune mosse strategiche di espansione del «business» di Kensington Palace, basato in larga parte su una serie di attività benefiche che sarebbero pronte ad approdare su altri lidi, nello specifico nel «territorio» di Harry e Meghan Markle, che dopo la Megxit sugli Stati Uniti hanno puntato tutto, in termini lavorativi e personali.

Stando all'Express, che per primo ha riportato l'indiscrezione, i principi del Galles avrebbero presentato la documentazione necessaria per registrare un marchio legato alla Royal Foundation presso l'US Patent and Trademark Office, l'agenzia americana responsabile della concessione di brevetti e della registrazione dei marchi. Una mossa non del tutto recente, perché già nel 2023 - nota il Mail on Sunday - la Royal Foundation aveva fatto richiesta per ottenere un marchio statunitense finalizzato a raccolte fondi e a campagne di sensibilizzazione sulla salute mentale. Un progetto che non ottenne il via libera e che negli ultimi mesi è rimasto in sospeso per via delle condizioni di salute di Kate Middleton.

Se le indiscrezioni saranno confermate, i principi del Galles entreranno a gamba tesa nel «territorio di caccia» di Harry e Meghan, ma non solo in termini geografici. Il tema della salute mentale è estremamente caro ai duchi di Sussex, specie per Harry, che ne ha fatto un pilastro delle sue azioni benefiche.

E l'operazione di Kensington Palace potrebbe mettere in difficoltà proprio Harry, per diverse ragioni. Negli Stati Uniti, dopo l'entusiasmo iniziale di avere un principe come vicino di casa, l'entusiasmo verso Harry è calato, così come quello per Meghan. Agli americani non sono piaciute più di tanto le rivelazioni di Spare, né i comportamenti nei confronti della royal family. Dei Sussex piaceva l'aura reale, mentre il sensazionalismo ha presto annoiato, specie quando non c'è stato più nulla da svelare.

