Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Harry e William, «ecco tutti i motivi dei loro litigi». Li racconta il Mail on Sunday di ieri, in un lungo retroscena a firma di Kate Mansey, che ripercorre il rapporto sempre più difficile tra i due principi della famiglia Windsor negli ultimi mesi. Frizioni, risentimenti, incomprensioni che hanno contribuito alla recente decisione del duca del Sussex e di sua moglie Meghan Markle di abbandonare la famiglia reale, trasferendosi in Canada.

Innanzitutto, secondo il Mail on Sunday, William ce l' ha, e tanto, con Harry soprattutto per alcuni suoi comportamenti degli ultimi tempi. Non solo la recente scelta di abbandonare il resto della famiglia e le dichiarazioni poco gradite apparse sul sito dei due "ribelli" "Sussex Royal". Ma anche perché, secondo il duca di Cambridge, Harry avrebbe spesso mancato di rispetto verso tutta la famiglia e soprattutto sua nonna, la Regina Elisabetta II.

Harry invece sarebbe infuriato soprattutto per l' atteggiamento del fratello William nei confronti di sua moglie Meghan, «spesso arrogante e a tratti cafone». Non solo: il secondo figlio di Diana e del principe Carlo non avrebbe mai accettato l' atteggiamento della famiglia reale, che avrebbe messo «sempre al primo posto William».

Come quando la Regina qualche mese fa fece un discorso alla nazione con sul tavolo le foto di tutta la famiglia, esclusi Meghan e Harry. O come quando Carlo, in un recente documentario della rete Itv , ha lodato William e non Harry, che invece «ha sempre cercato invece dimostrazioni di affetto dal papà».

Il resoconto del Mail on Sunday si basa su numerosi "fonti" della famiglia reale. Il rapporto sarebbe tuttora freddissimo tra i due principi fratelli «e lo sarà ancora per qualche tempo».

Il disappunto e il senso di esclusione di Harry però sembrano arrivare da lontano. Come quando, nel 2015, è tornato nel mondo civile dopo i suoi anni da militare: «Quando chiedeva qualcosa allo staff di Kensington Palace spesso si sentiva dire che erano impegnati per William ». Decisivo, poi, l' arrivo di Meghan, con la quale, scrive il Mail On Sunday , «Harry non solo si è convinto ancora di più di quanto fosse trascurato dai familiari, ma si è deciso a passare all' azione».

Meghan che non avrebbe mai conquistato le simpatie di William: il duca di Cambridge avrebbe più volte esortato il fratello «a pensarci bene prima di sposarla. Non la conosci bene». Una discussione tra Meghan e Kate, moglie di William, avrebbe poi fatto piangere quest' ultima, con Harry e consorte che hanno fatto le valigie verso Frogmore Cottage, lontani dal fratello. Prima dell' addio, definitivo, oltreoceano.

