25 set 2023 15:35

SCAZZI DA RECORD - REINHOLD MESSNER NON È PIÙ IL “RE DEGLI OTTOMILA”, IL GUINNESS WORLD RECORDS GLI HA TOLTO IL PRIMATO PER AVER SCALATO PER PRIMO TUTTE LE QUATTORDICI VETTE SOPRA GLI 8 MILA METRI - LA RISPOSTA DELL'ALPINISTA: "SONO SCIOCCHEZZE. NESSUNO CHE SE NE INTENDE METTEREBBE IN DUBBIO LA NOSTRA IMPRESA" - IL CRONISTA TEDESCO EBERHARD JURGALSKI SOSTIENE CHE NEL 1985 L’ALPINISTA ITALIANO E HANS KAMMERLANDER NON AVREBBERO RAGGIUNTO LA VETTA DELL’ANNAPURNA...