SCAZZI SUL VACCINO DI SCANZI - IL MEDICO DI BASE DEL "CAREGIVER DI SE STESSO" LO SMONTA COSÌ A "NON È L'ARENA": "MI HA TELEFONATO LUI PER DIRMI CHE VOLEVA FARSI L'INIEZIONE, QUESTO MI PARE SCONTATO. HA DETTO DI AVERE I GENITORI FRAGILI, AFFETTI DA PATOLOGIE IMPORTANTI. MA IO NON LI CONOSCO…" - ERA STATO IL GIORNALISTA A CHIEDERE DI NON METTERE IN MEZZO LA MADRE E IL PADRE, PECCATO CHE POI...

Luca Sablone per www.ilgiornale.it

roberto romizi

Alla fine il medico di base ha deciso di parlare e di fare chiarezza sul caso che ha coinvolto Andrea Scanzi. Il dottor Roberto Romizi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Non è l'arena destinate ad animare ulteriormente la vicenda nei prossimi giorni.

andrea scanzi

Il programma condotto da Massimo Giletti su La7, dopo aver ricostruito le piroette compiute dal giornalista de Il Fatto Quotidiano sulle varie versioni fornite, ha mandato in onda il servizio in cui Romizi ha raccontato la sua versione dei fatti.

massimo giletti e il caso del vaccino ad andrea scanzi

"È stato lui a contattarmi per dirmi che voleva farsi il vaccino? Questo mi sembra scontato. Mi ha scritto per chiedermi questo, senza voler passare avanti a nessuno", ha dichiarato il medico di base. Che comunque ha precisato di non avere nulla a che fare con i genitori di Scanzi.

andrea scanzi contro giletti 2

Il giallo sul medico che ha vaccinato Scanzi

Sarebbe stato proprio il giornalista a scrivere al suo medico, chiedendogli dunque di sottoporsi alla somministrazione dell'antidoto a causa della presenza dei genitori fragili.

il medico di base di scanzi roberto romizi

Il dottor Romizi però non ricorda di aver tirato in ballo la questione del caregiver: "Il termine 'caregiver' non mi ricordo che lo abbia usato. Ha detto di avere i genitori fragili, affetti da patologie importanti. Sono il medico solo di Scanzi, i genitori non li conosco".

andrea scanzi 3

Va ricordato che Scanzi aveva chiesto di non mettere in mezzo la madre e il padre. Peccato però che lo stesso Scanzi, in una diretta sul proprio profilo Facebook, aveva messo le mani avanti: "Nel pieno rispetto delle regole, mi sono messo garbatamente nella lista dei disponibili al vaccino a fine giornata. Per non buttare via nessuna dose altrimenti gettata via. Categoria caregiver familiare, essendo figlio unico e avendo entrambi i genitori fragili".

andrea scanzi contro giletti

Infine il medico di base del giornalista ha mandato un messaggio su WhatsApp all'inviata di Non è l'arena. Romizi ha tenuto a specificare che il suo ruolo si sarebbe limitato solamente a mettere in contatto Scanzi con la Asl: "Una precisazione per esempio è che il medico di famiglia può solo vaccinare un suo paziente over 80 e non ha nessun potere decisionale sugli altri".

andrea scanzi

Già a fine marzo Scanzi era stato messo all'angolo dal dottor Evaristo Giglio, direttore dell'Asl di Arezzo: "Si è trovata una situazione convincente per cui, avanzando queste due dosi e con lui che da tempo aveva chiesto di essere chiamato come ‘panchinaro’. Prima non era mai stato preso in considerazione, perché per quanto mi riguarda si poteva aspettare anche un altro mese o forse un altro anno".

andrea scanzi andrea scanzi 2 andrea scanzi bianca berlinguer andrea scanzi LA REGINA DEGLI SCANZI ANDREA SCANZI BY KRANCIC Andrea Scanzi ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO andrea scanzi live da merano ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO ANDREA SCANZI SI VACCINA BY OSHO ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO andrea scanzi con i suoi genitori massimo giletti e il caso del vaccino ad andrea scanzi 1 FIORELLA LA MAMMA DI ANDREA SCANZI meme su Andrea Scanzi andrea scanzi a cartabianca in diretta da merano andrea scanzi a cartabianca - in diretta da merano andrea scanzi e il vaccino - meme andrea scanzi 1 il dottor roberto romizi