Cristiano Malgioglio si esibisce al Padova Pride

Ivan Rota per Dagospia

cristiano malgioglio

Mai visto Cristiano Malgioglio tanto incazzato. Alla serata di chiusura del Padova Pride al cantautore è stato chiesto dall’agente di Elettra Lamborghini di lasciarla esibire prima di lui. “Io non cambio la scaletta” ha risposto Malgioglio, ma l’agente ha insistito e lo ha pregato: “Dai, Elettra ha l’aereo privato che l’aspetta”.

cristiano malgioglio ospite di ciao maschio 2

Non l’avesse mai fatto, la Malgi: “Fosse stato un volo linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini.. andate tutti affanculo ma chi si crede di essere? Lady Gaga?”.

E giù con urla e improperi come mai prima d'ora. Perfino Carmen Russo, ospite della Kermesse, si è spaventata e ha tentato di calmarlo senza riuscirci. Malgioglio se l'è presa poi perché la cantante era transennata nella sua tenda come una diva per non essere disturbata dai fan: "musica e il resto scompare..."

