SCAZZO MATTO! - IL CAMPIONE MONDIALE DI SCACCHI MAGNUS CARLSEN HA ABBANDONATO LA PARTITA CONTRO IL 19ENNE HANS NIEMANN DOPO APPENA DUE MOSSE - IL GIOVANE SCACCHISTA È ACCUSATO DI AVER BARATO UTILIZZANDO UN APPARECCHIATURA HI-TECH NEL TACCO DELLA SCARPA CHE INVIEREBBE IMPULSI DA UN COMPUTER - NIEMANN, CHE HA GIÀ BATTUTO CARLSEN LO SCORSO 4 SETTEMBRE, HA UNA BRUTTA FAMA NEL MONDO DEGLI SCACCHI, TRA AMMONIZIONI PER AVER IMBROGLIATO E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Vincenzo Martucci per il Messaggero

magnus carlsen hans niemann 5

Quando, lunedì, il dominatore degli scacchi degli ultimi dieci anni, il 32enne gran maestro norvegese, Sven Magnus Carlsen, numero 1 dal luglio 2011, si è alzato ed ha abbandonato la partita rapid online, senza motivo, dopo appena due mosse, contro lo statunitense Hans Niemann.

[…] L'abbandono del re, dopo i freschi precedenti, è sembrata una chiara denuncia di imbroglio. Anche se non ha alzato l'indice accusatore. Ma il mondo degli scacchi è entrato in subbuglio e sul web è comparsa un'apparecchiatura alla James Bond che, inserita nel tacco della scarpa, invierebbe impulsi decisivi da un computer, destabilizzando la mente pur straordinaria del campione. Possibile?

hans niemann 1

[…]

SUPER COMPUTER

[…] Oggi i computer dai diabolici software sono diventati ingiocabili per gli esseri umani. Costringendoli a sforzi mnemonici micidiali per ricordare tutte le sequenze, riducendo radicalmente la componente estro. Tanto che anche un fenomeno come Carlsen, campione del mondo dal 2013 talmente superiore da aver rinunciato a difendere il titolo mondiale il prossimo anno per «mancanza di motivazioni», adesso getta la spugna. Perché avverte che l'avversario usa sistemi non leciti o perché si scontra con una mente più forte, come la kriptonite di SuperMan?

magnus carlsen hans niemann 4

[…] Questo 19enne emergente, Hans Niemann, col quale il norvegese si è ritirato lunedì, l'aveva appena battuto il 4 settembre alla Sinquefield Cup, negli Stati Uniti, e ha una brutta fama, condita da ammonizioni per aver imbrogliato su piattaforme di scacchi online e per l'esplosione dell'handicap degli ultimi due anni (l'ELO), giudicata dai più forti come innaturale e sospetta. Con tanto di denuncia video del gran maestro giapponese Nakamura e parziale ammissione del ragazzo: «Non ho mai barato dal vivo, l'ho fatto online, su Chess.com in due occasioni, a 12 e 16 anni. Me ne vergogno, volevo migliorare la classifica e giocare coi più forti».

magnus carlsen hans niemann 3

MOURINHO

Quindici giorni fa, Carlsen si era ritirato via twitter dal torneo riproponendo il famoso video di Mourinho che protesta con gli arbitri ma si tappa la bocca altrimenti avrebbe passato guai peggiori. Il tweet di Elon Musk che ironizzava che Niemann avesse un vibratore-trasmittente nel deretano segnalandogli le mosse corrette in codice morse era diventato virale. Ma proprio pensando al creatore di Tesla qualcuno ha ipotizzato che il ragazzo abbia un chip di calcolo o di trasmissione impiantato nel cervello. Nessuno sa spiegare però perché i suoi picchi di genialità si alternino ad umanissimi errori.

