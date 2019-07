SCAZZO MORTALE – UNA DONNA DI 30 ANNI È STATA ACCOLTELLATA E UCCISA NELLA METROPOLITANA DI NEW YORK DA UNA 20ENNE: LE DUE, POCO DOPO ESSERE SCESE DA UN VAGONE DEL METRÒ, HANNO INIZIATO A LOTTARE, A TIRARSI I CAPELLI E A SCAZZOTTARE FINO A QUANDO LA VITTIMA NON HA TIRATO FUORI UNO SPRAY AL PEPERONCINO – LA RIVALE, PERÒ, AVEVA IN TASCA UN COLTELLINO E…(VIDEO)

DAGONEWS

Forse una parola di troppo. Forse uno sgarbo in metrò. Non è ancora chiaro cosa abbia portato all’omicidio di Latanya Watson, 30 anni, uccisa dopo essere stata coinvolta in una scazzottata con un'altra donna in una stazione della metropolitana di New York.

Come si vede dalle immagini registrate da una telecamera di sicurezza, la vittima afferra da dietro la sua rivale subito dopo aver passato un tornello. Le due iniziano a tirarsi i capelli, a scazzottare fino a quando Latanya afferra uno spray al peperoncino e lo spruzza in faccia alla donna che, però aveva fatto in tempo a tirare fuori un coltellino.

Latanya barcolla e si accascia a terra: inutile la corsa in ospedale dove i medici non hanno potuto far nulla per salvarla. Per la morte della 30enne la polizia ha arrestato Mia Simmons, 20 anni: è stata accusata di omicidio colposo e possesso di un'arma. Si ritiene che Simmons e Watson non si conoscessero prima.

