1 - LITE VIRZÌ-RAMAZZOTTI, PM DI ROMA AVVIA UNA INDAGINE

(ANSA) - Un fascicolo di indagine, al momento senza indagati e ipotesi di reato, è stato aperto dai pm di Roma in relazione alla lite avvenuta in un ristorante della Capitale tra il regista Paolo Virzì e la sua ex compagna, l'attrice Micaela Ramazzotti. Al diverbio, avvenuto in un locale nella zona dell'Aventino, avrebbero preso parte anche il nuovo compagno dell'attrice e la figlia del regista. Nelle scorse ore i carabinieri del comando provinciale hanno trasmesso a piazzale Clodio una prima informativa sull'episodio del 17 giugno. Dal canto loro sia Virzì che Ramazzotti hanno presentato querele.

2 - PAOLO VIRZÌ CHIEDE DI ATTIVARE IL «CODICE ROSSO» CONTRO MICAELA RAMAZZOTTI E PALLITTO

Estratto dell’articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

Il comunicato è la prosecuzione della guerra con altri mezzi: dopo la rissa di lunedì 17 tra i tavoli di un locale alle pendici dell’Aventino, è il giorno delle dichiarazioni stampa. Ma anche delle richieste di misure cautelari.

Mellifluo lui, appuntita lei gli ex coniugi Virzì/Ramazzotti si preparano a combattere la battaglia giudiziaria limando e rifinendo annunci: «Non resto sorpresa dall’affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica — fa sapere lei all’Ansa — D’altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali».

Più morbido il regista («Micaela donna importantissima per me. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente») almeno in superficie. Perché nella sostanza é proprio Paolo Virzì a vibrare l’attacco più affilato alla ex moglie e mamma di due dei suoi figli.

Nell’esposto presentato ai carabinieri di zona rappresenta l’esigenza di tutelarsi dagli attacchi dell’ex moglie e del suo compagno Claudio Pallitto attivando la procedura del cosiddetto codice rosso, via preferenziale prevista a tutela delle fasce deboli che verrebbe seguita con urgenza dai magistrati della Procura romana.

I[...] il regista può contare su un referto del pronto soccorso che certifica graffi e lesioni ricevute da Ramazzotti e dal trainer Pallitto. L’una e l’altro erano seduti assieme al figlio maggiore ai tavoli di un locale turistico di piazza Albania quando è passato il regista con la figlia trentacinquenne nata da un altro matrimonio.

Una battuta rivolta da Virzì al figlio quattordicenne ed è stato lo scompiglio. Quaranta minuti circa di rissa al termine della quale sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma, fra stoviglie rotte, fiumi di insulti, spintoni gratuiti e minacce reciproche. Nelle pagine fitte di un lungo verbale, anche l’attrice lamenta lividi e lesioni.

E infatti il giorno successivo sono piovute denunce (Virzì) e controdenunce (Ramazzotti). L’uno e l’altro sembrano convergere su almeno una cosa, l’esigenza di mantenere riservata la faccenda a tutela dei figli e del perimetro della propria vita privata. [...]

A questo punto saranno gli avvocati a occuparsi della controversia. Grazia Volo per Virzì e Annamaria Bernardini De Pace, affiancata da David Leggi, per Ramazzotti. Nelle loro mani la possibilità di un’eventuale trattativa per ricucire il rapporto. E tutelare i figli

