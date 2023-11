SCAZZO SULL'ARNO - IL DIRETTORE DEGLI UFFIZI, EIKE SCHMIDT, DIVENTA ITALIANO MA IL SINDACO DI FIRENZE, DARIO NARDELLA, DISERTA LA CERIMONIA - IL MOTIVO LO SPIEGA IL PRIMO CITTADINO: "SCHMIDT SI VORREBBE CANDIDARE A SINDACO LASCIANDO ALLA CITTÀ LE DUE GRU DEL CANTIERE DEGLI UFFIZI E I RITARDI SUL CORRIDOIO VASARIANO. PER LA CAMPAGNA ELETTORALE MI SEMBRA UN BIGLIETTO DA VISITA STRAORDINARIO" - IL DIRETTORE DEL MUSEO, IL CUI MANDATO STA PER SCADERE, NON NEGA DI VOLERSI CANDIDARE CON IL CENTRODESTRA...

Nel giorno in cui a Firenze il direttore degli Uffizi Eike Schmidt diventa italiano spicca la freddezza ccon cui Nardella commenta l’ipotesi di un loro incontro: “Non mi risulta che ci siano incontri oggi con Schmidt e non so chi abbia annunciato questo incontro: ho semplicemente detto che avrò il piacere di firmare personalmente l'atto conclusivo della procedura di cittadinanza italiana. Peraltro, facciamo 3.000 Atti ogni anno come questi", spiega il sindaco di Firenze nel corso della rassegna stampa di Italia 7.

Pesano su Nardella le durissime critiche alla politica dell’amministrazione comunale esternate da Scmidt e la sua possibile candidatura per il centrodestra nella corsa per Palazzo Vecchio. Ipotesi che il direttore degli Uffizi continua a tenere in sospeso. "Non ho deciso niente”, ripete, “e non lo farò neanche nelle prossime settimane. Comunicherò le mie intenzioni solo a gennaio. Ora sono concentratissimo sul mio lavoro agli Uffizi.

Non nego”, aggiunge alla Nazione, “che in tanti mi fermino per strada, mi stringano la mano, mi chiedano un selfie e mi preghino di fare qualcosa per la città". Parla del tramonto della Loggia Isozaki: “Quello non può rimanere un cantiere eterno e che una soluzione rapida è necessaria."

Nardella in ogni caso diserta la cerimonia per la cittadinanza italiana e anzi attacca Schmidt frontalmente: “Si vorrebbe candidare lasciando alla città le due gru del cantiere degli Uffizi, i ritardi sul Corridoio Vasariano e un bel giardinetto di quartiere all'uscita del museo, nel cuore del centro storico Unesco della città? Per la campagna elettorale mi sembra un biglietto da visita straordinario", dice Nardella.

