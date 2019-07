SCAZZOTTATE NUZIALI – IN ABRUZZO DUE CONSUOCERI FANNO A BOTTE DURANTE LA SERENATA PRE-NOZZE: I MOTIVI DELLA LITE NON SONO CHIARI, MA IL DIVERBIO A SUON DI SCHIAFFI E SPINTONI È CONTINUATO ANCHE IL GIORNO DEL RICEVIMENTO – I DUE SI SONO AFFRONTATI ANCHE DURANTE IL PRANZO, QUANDO...

RISSA AL MATRIMONIO

Nozze con i “fuochi d’artificio” nella Marsica. Solo che stavolta non sono quelli normalmente graditi dagli sposi che suggellano rumorosamente la loro unione mentre volgono gli occhi al cielo. Il rumore, e tanto, lo hanno "regalato" (si fa per dire) i due consuoceri. In occasione della serenata che precede il matrimonio, hanno pensato bene di darsele di santa ragione davanti ai due ragazzi, i quali gli occhi li hanno dovuti tenere bassi per l’imbarazzo.

BOTTE AL MATRIMONIO

I motivi della violenta lite non sono chiari, e il diverbio corredato da schiaffi e spintoni non si è limitato alla notte della serenata. Il giorno della nozze, ieri, i due sono tornati ad affrontarsi nel locale dove si è consumato il pranzo nuziale.

Stavolta, però, non sono venuti a contatto solo grazie all’intervento di alcuni invitati. La situazione si è normalizzata e i due si sono limitati a sguardi in cagnesco mentre tutto intorno si tentava di vivere un matrimonio all’insegna della normalità. Di normale, però, c’era ben poco. Per gli sposi, su questo non c’è dubbio, sarà un matrimonio che non dimenticheranno.

