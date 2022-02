SCENE STRAZIANTI IERI ALLA STAZIONE DI LEOPOLI, 70 KM DALLA POLONIA: MIGLIAIA DI UCRAINI SI SONO RIVERSATI SUI BINARI IN CERCA DI UNA VIA DI FUGA, MENTRE MOLTI ALTRI, DALL'ALTRA PARTE DEL CONFINE, SALUTAVANO LE LORO FAMIGLIE DOPO AVERLE PORTATE IN SALVO E TORNAVANO A COMBATTERE - CENTINAIA DI UOMINI HANNO DOVUTO DIRE ADDIO AI LORO BAMBINI: BACI, ABBRACCI, LACRIME E RACCOMANDAZIONI: "PRENDITI CURA DI TUA MADRE"...

Dagotraduzione dal Sun

Bambino ucraino piange alla stazione

Ieri una stazione ferroviaria ucraina è stata sommersa da famiglie disperate in fuga in Polonia, mentre coraggiosi combattenti si accumulavano sui treni diretti dall'altra parte per unirsi alla guerra contro la Russia.

I rifugiati provenienti da tutta la nazione lacerata dai conflitti si sono riversati a ovest nella città di Leopoli per sfuggire alla forza di invasione russa di Vladimir Putin.

L'enorme esodo ha travolto il capolinea del treno a 70 chilometri dal confine polacco, scatenando una fuga precipitosa attraverso i binari.

Volontario si prende cura di un bambino ucraino

Ma oltre il confine, nella città polacca di Przemysl, in un luogo maestoso, centinaia di uomini ucraini che indossavano abiti da combattimento sono saliti a bordo di treni diretti verso la zona di guerra. Molti avevano portato in salvo i propri cari prima di saltare sul primo treno per tornare in prima linea.

Uno di loro, Sergei Motorov, 42 anni, ha detto: «Ho lasciato mia figlia con i miei genitori per proteggerla da ciò che sta accadendo, ma ora torno subito in Ucraina per unirmi alla resistenza. Non posso restare a guardare e lasciare che questo accada al mio paese».

Stazione di Leopoli

Fino alla scorsa settimana, il combattente per la libertà volontario Alexei Anishyn, 29 anni, era un agente di polizia nella città ucraina di Kryvyi Rih. Mentre saliva su un treno per Leopoli, ha avvertito il presidente russo Putin: «Difenderò il mio Paese fino al mio ultimo respiro. Sono pronto a morire per salvarlo. Lo siamo tutti. Ho esperienza militare e combatterò fino alla morte. Putin deve morire».

Centinaia di uomini, molti dei quali indossavano tute dell'esercito e armatura, si sono allineati sul binario della stazione di Przemysl per rispondere alla chiamata alle armi del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. L'Ucraina ha vietato a tutti gli uomini di età compresa tra i 18 ei 60 anni di fuggire dalla zona di guerra, per renderli disponibili a combattere.

Confine Ucraina

Lo studente di giurisprudenza ucraino Oleh, 21 anni, ha viaggiato da casa sua nella Repubblica Ceca. Ha detto: «Questa è stata una decisione facile per me. Voglio salvare la mia casa e la mia gente. Siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare e rimarremo fino all'ultima goccia di sangue».

Aleksander Malovanyi, 46 anni, di Kiev, è stato ferito da un attacco missilistico russo che combatteva per l'Ucraina a Luhansk nel 2014, ma ora è pronto a riprendere le armi. Ha detto: «L'Ucraina è la mia casa, è dove vive la mia famiglia. Sono preoccupato per loro, non per me. Tornerò per difendere la mia patria nel momento del bisogno. Se non lo facciamo, Putin se la caverà e questo non deve mai accadere».

Vie di fuga Ucraina

Centinaia di donne e bambini in fuga dall'Ucraina sono arrivati in Polonia in carrozze stracolme senza acqua né cibo dopo 17 estenuanti ore al confine. Hanno aspettato su un binario della stazione per essere imbarcati, mentre i loro uomini salivano sullo stesso treno diretto nella direzione opposta.

Il grido di guerra dei combattenti contrastava con scene tumultuose attraverso la frontiera a Leopoli quando bambini piccoli e parenti anziani si lanciavano sui binari tentando di salire a bordo dei treni. Sono scoppiate risse nella biglietteria quando i posti su tutti i servizi che si allontanavano dalla zona di guerra erano esauriti. Ma migliaia di rifugiati hanno continuato a riversarsi nella stazione chiedendo aiuto mentre il suono delle sirene dei raid aerei riempiva l'aria in tutta la città.

Papa saluta il figlio alla stazione di Lviv

I papà sono stati visti mettere in salvo i loro figli sui treni e salutarli con un bacio, prima di tornare ad affrontare la travolgente potenza di fuoco degli invasori di Putin. Le lacrime scorrevano mentre i giovani piangenti premevano il viso contro i finestrini fumanti del treno e le carrozze uscivano.

Un padre, Ruslan Gladkiy, 35 anni, è stato visto mettere suo figlio Hordeiy di nove anni su un treno e trattenere le lacrime dicendogli «Prenditi cura di tua madre» prima che il treno si allontanasse. Ruslan è sposato con Galina, 37 anni. Hanno anche una figlia di quattro anni, Emilia. Ha detto: «E' stato un momento molto difficile. Non volevo dire addio alla mia famiglia. Resto e difenderò il mio paese e spero che non passerà molto tempo prima di rivederli. Mi mancheranno».

Papa saluta il figlio alla stazione di Lviv 2

Altre scene strazianti del crescente caos dei rifugiati sono emerse nella vicina Ungheria, dove un bambino sconcertato è stato raffigurato piangere dopo essere arrivato a Zahony. Di ritorno a Leopoli, mamma Miliena Zaschitnikova, 21 anni, è arrivata ieri con il figlio Max, quattro anni, e sua madre Inna dopo che suo marito Andrei si è unito alla guerra contro la Russia.

Ma hanno scoperto che tutti i servizi ferroviari internazionali erano esauriti e sono stati lasciati tremare fuori dalla stazione tra migliaia di persone senza un posto dove andare ieri mentre le temperature sono crollate.

rifugiati ucraini 8

Miliena ha detto: «Siamo bloccati in questo caos. Ho comprato al mio bambino un trenino per il viaggio, ma è l'unico treno che prenderà oggi. Non abbiamo un posto dove stare stanotte e non abbiamo modo di sfuggire alla guerra. Stiamo cercando di sorridere e di rendere felice il mio bambino perché è troppo giovane per capire cosa stiamo passando. Stiamo tutti vivendo un incubo creato da Vladimir Putin».

Anche Tania Yokovchuck, 30 anni, è rimasta bloccata fuori dalla stazione, lottando per confortare il figlio di due anni, Karar, che piangeva. Ha detto: «Siamo arrivati qui sperando di scappare, ma si è trasformato in un vicolo cieco: è impossibile ottenere i biglietti del treno. E ora non so cosa fare o dove andare e cerco disperatamente un posto dove dormire. Nessuno qui sa come andrà a finire».

rifugiati ucraini 9

L'irachena Ruba Hussein, 19 anni, ha raccontato al The Sun di essere diventata inaspettatamente una rifugiata due volte in 12 mesi dopo essere fuggita dalla sua patria dilaniata dalla guerra a Kiev. Lo studente Ruba ha detto: «Un mese fa non avrei mai creduto di poter diventare di nuovo un rifugiato. Ma ora stiamo correndo di nuovo per salvarci la vita grazie a Vladimir Putin. Sono scappato da un posto terribile dove persone innocenti morivano».

«E ora la stessa cosa sta accadendo in un pacifico paese europeo dove avevamo stabilito la nostra casa. Sapevo che dovevamo uscire quando ho sentito le esplosioni quando i russi sono entrati a Kiev e ora siamo bloccati qui e dobbiamo dormire in una fabbrica fredda stanotte. Non c'è via d'uscita!.

rifugiati ucraini 7

Al valico di frontiera polacco a Medyka, alcuni rifugiati hanno raccontato di aver camminato per 30 chilometri prima di raggiungere il santuario della Polonia. Appesantito dalle borse e trascinandosi dietro le valigie, il flusso costante di donne e bambini ha travolto il posto di frontiera.

Le agenzie umanitarie hanno avvertito che fino a cinque milioni di persone sono destinate a fuggire mentre Putin intensifica il suo assalto insensato scatenando la più grande crisi di rifugiati dalla seconda guerra mondiale.

rifugiati ucraini 6

La mamma di quattro figli Ivano Frankivsk, i cui figli hanno tutti meno di 13 anni, ha detto: «Tutto quello a cui riuscivo a pensare erano i bambini. Quello che abbiamo lasciato non è importante. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro».