11 apr 2022 20:05

UNA SCENEGGIATA IN TV VALE PIÙ DI ANNI DI BATTAGLIE POLITICHE - MARINA OVSYANNIKOVA, LA GIORNALISTA CHE AVEVA PROTESTATO IN DIRETTA CONTRO LA GUERRA, È STATA ASSUNTA COME CORRISPONDENTE DAL QUOTIDIANO TEDESCO "DIE WELT" - LA DONNA ERA STATA ARRESTATA E POI RILASCIATA - TWEET DI IACOBONI CHE CITA UNA GIORNALISTA RUSSA INDIPENDENTE: "CON TUTTO IL RISPETTO NON È STATA LEI A RISCHIARE LAVORANDO NELLA RUSSIA DI PUTIN. DECINE DI CRONISTI RUSSI STANNO CERCANDO LAVORO IN EUROPA ORA..."