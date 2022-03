SCESO DAL TRONO, LO HANNO RINTRONATO - LE LEGGI SULL'IMMUNITÀ REALE NON COPRONO L'EX RE DI SPAGNA JUAN CARLOS NELL'AZIONE LEGALE AVVIATA CONTRO DI LUI NEL REGNO UNITO DALLA SUA EX AMANTE CORINNA LARSEN CHE LO HA ACCUSATO DI MOLESTIE: UN GIUDICE DELL'ALTA CORTE BRITANNICA HA STABILITO CHE, POICHÉ L'ACCUSA COINVOLGE L'AMBITO PRIVATO, L'EX RE NON GODE DI IMMUNITÀ NÉ PER LA LEGGE SPAGNOLA NÉ PER QUELLA BRITANNICA – E ADESSO C’È LA NUOVA UDIENZA…

Le leggi sull'immunità reale non coprono l'ex sovrano di Spagna Juan Carlos nell'azione legale avviata contro di lui nel Regno Unito dalla sua ex amante Corinna Larsen con l'accusa di molestie. Un giudice dell'Alta Corte britannica ha scritto che poiché l'accusa coinvolge azioni di Juan Carlos in ambito privato, nell'ambito di una relazione sentimentale, non gode di immunità né per la legge spagnola né per quella britannica.

E ha fissato una nuova udienza per il 29 marzo. Corinna Larsen, danese, è stata per anni partner non ufficiale di Juan Carlos. Nel 2020 lei gli ha fatto causa accusandolo di avere orchestrato minacce e ordinato la sua sorveglianza a partire dal 2021. Juan Carlos ha abdicato nel 2014 e al suo posto è diventato re il figlio Felipe VI.

