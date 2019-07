23 lug 2019 18:41

SCHIANTO STUPEFACENTE – ERA SOTTO EFFETTO DELLA COCAINA L’UOMO CHE GUIDAVA IN DIRETTA FACEBOOK: NELL’INCIDENTE IN AUTOSTRADA ALL’ALTEZZA DI ALCAMO MORI’ UN FIGLIO MENTRE L’ALTRO E’ RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI - L'ACCUSA DI OMICIDIO STRADALE PER LUI ADESSO SI AGGRAVA… IN TASCA AVEVA ANCHE UNA MODICA QUANTITÀ DI COCA - VIDEO