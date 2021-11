9 nov 2021 18:00

LA SCHIAVITU' NON PUO' ESSERE SMART - IN PORTOGALLO SARA' VIETATO AI DATORI DI LAVORO DI CONTATTARE I LORO DIPENDENTI AL DI FUORI DELL'ORARIO D'UFFICIO CONVENUTO - LA NUOVA LEGGE PREVEDE ANCHE CHE LE AZIENDE SI FACCIANO CARICO DELLE SPESE PER LO SMART WORKING, COME LE BOLLETTE DELLA LUCE E DI INTERNET, E DA' DIRITTO AI GENITORI DI LAVORARE DA CASA FINO AGLI 8 ANNI DEI FIGLI SENZA CONCORDARLO IN ANTICIPO CON LE IMPRESE...