Siete preoccupati di contrarre il coronavirus con il ritorno in ufficio? E allora beccatevi anche l’ansia di un’altra malattia.

Come riporta Il New York Times, gli uffici una volta pieni di dipendenti sono stati svuotati e lo sono rimasti per molti mesi a causa del lockdown. Ma questi edifici non sono fatti per rimanere chiusi a lungo aumentando i rischi invisibili per la salute.

Andrew Whelton, professore associato di ingegneria civile, ambientale ed ecologica presso la Purdue University e un gruppo di ricercatori mettono in guardia sui rischi provenienti soprattutto dall’impianto idraulico dove l’acqua è rimasta stagnante per mesi con il conseguente accumulo di batteri. Oltre agli uffici lo stesso problema c’è anche negli hotel, nelle palestre e in quelle strutture dove tutto è rimasto sospeso per mesi.

La più grande preoccupazione è la Legionella pneumophila, causata dai batteri che possono causare la malattia del legionario, che porta alla morte di un contagiato su 10, secondo le statistiche dei Centers for Disease Control and Prevention. Un singolo piccolo focolaio può bastare per far ammalare molte persone. Ne è un esempio la crisi idrica iniziata a Flint, nel Michigan, nel 2014 quando, dopo il cambio della fonte idrica, non sono state fatte le corrette valutazioni sulla qualità dell’acqua. Molte persone si sono ammalate e si sono contati 12 morti per la malattia del legionario.

Il dato più preoccupante è che la malattia dei legionari tende a colpire le persone con un sistema immunitario compromesso. «I pazienti sopravvissuti al Covid potrebbero essere più vulnerabili e tornando al lavoro potrebbero doversi preoccupare di contrarre un’altra infezione» dicono i ricercatori che insieme a Whelton hanno condotto lo studio pubblicato sulla rivista AWWA Water Science che esamina i rischi del ristagno idrico durante il lockdown

Una volta che i batteri prolificano nell'impianto idraulico, la Legionella si può disperdere nell'aria quando ad esempio viene scaricata l’acqua nel water. Stessa preoccupazione se i dipendenti aprono un rubinetto. In genere, i responsabili degli edifici riducono il rischio di legionella e di altri batteri versando piccole quantità di disinfettante negli impianti idrici. Ma quando l'acqua rimane stagnante per troppo tempo, l’effetto del disinfettante scompare. «Basta anche solo un weekend perché l’effetto del disinfettate sia sparito» ha detto Whelton.

Per risolvere il problema si può pensare di far scaricare completamente l’acqua stagnate nelle tubature, sostituendola con la nuova, utilizzare del disinfettante e aumentare la temperatura dell’acqua per uccidere i microbi. Anche se solo una piccola parte degli edifici dovesse avere questo problema questo potrebbe portare a tanti piccoli pericolosi focolai.

