Gli scienziati dei Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie - riporta Bloomberg - hanno studiato 285 guariti al Covid-19 che erano risultati positivi al coronavirus dopo che la loro malattia si era apparentemente risolta, come indicato da un precedente risultato negativo del test. I cosiddetti pazienti ri-positivi non sono stati trovati a diffondere alcuna infezione persistente, e i campioni di virus raccolti prelevati non potevano essere coltivati in coltura, indicando che i pazienti si stavano liberando di particelle di virus non infettive o morte.

Le prove emergenti dalla Corea del Sud suggeriscono che coloro che si sono ripresi da Covid-19 non presentano alcun rischio di diffusione del coronavirus quando le misure di distanziamento fisico sono allentate. I risultati indicano che le autorità sanitarie della Corea del Sud non considereranno più contagiose le persone dopo la guarigione dalla malattia.

La ricerca del mese scorso ha dimostrato che i cosiddetti test PCR per l'acido nucleico del coronavirus non sono in grado di distinguere tra particelle di virus morte e vitali, dando potenzialmente l'impressione sbagliata che qualcuno che risulta positivo al virus rimanga infettivo. La ricerca può anche aiutare nella ricerca sui test anticorpali, che cercano marcatori nel sangue che indicano l'esposizione al nuovo coronavirus. Gli esperti ritengono che gli anticorpi probabilmente trasmettono un certo livello di protezione contro il virus, ma non hanno ancora prove concrete.

Come risultato dei risultati dello studio della Corea del Sud, le autorità hanno detto che, secondo i protocolli rivisti, le persone non dovrebbero più essere obbligate ad eseguire un nuovo test dopo che sono guarite dalla loro malattia e hanno completato il loro periodo di isolamento. "Secondo i nuovi protocolli, non sono necessari ulteriori test per i casi che sono stati dimessi dall'isolamento", ha detto il CDC coreano in un rapporto. Alcuni pazienti affetti da coronavirus sono risultati nuovamente positivi al virus fino a 82 giorni dopo l'infezione.