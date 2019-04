28 apr 2019 18:05

GLI SCIMPANZÉ SONO COME TE – VOLETE SAPERE COSA FA UNA SCIMMIA CON UNO SMARTPHONE IN MANO? QUELLO CHE FACCIAMO TUTTI: FA SCROLL SU INSTAGRAM! – GUARDATE IL VIDEO CONDIVISO DALL’ACCOUNT “THE REAL TARZANN” CON UNO SCIMPANZÉ CHE NON RIESCE A TOGLIERE GLI OCCHI DAL CELLULARE, CLICCA SULLE FOTO E SCROLLA COME UN UMANO QUALSIASI