30 ago 2021 13:50

SCOGLI L'ATTIMO - A VENEZIA UNA TURISTA È SCIVOLATA MENTRE CAMMINAVA SUL FRANGIFLUTTI E SI È INCASTRATA A TESTA IN GIÙ IN MEZZO A DUE MASSI - I VIGILI DEL FUOCO L'HANNO LIBERATA DOPO DUE ORE: UN'OPERAZIONE COMPLICATA PER IL RISCHIO DI PROVOCARLE ULTERIORI FERITE O TRAUMI - LA RAGAZZA È STATA AFFIDATA ALLE CURE DEL 118 E TRASPORTATA AL PRONTO SOCCORSO PER ACCERTAMENTI...