NELLA SCOMPARSA DI KATA RIPRENDE QUOTA LA PISTA PERUVIANA – I PM DI FIRENZE AVREBBERO INTENZIONE DI RICHIEDERE UNA ROGATORIA PER INTERROGARE ALCUNE PERSONE NEL PAESE SUDAMERICANO – LA BAMBINA SCOMPARSA IL 10 GIUGNO DALL’EX HOTEL ASTOR DI FIRENZE POTREBBE ESSERE STATA RAPITA COME “VENDETTA”, PER ERRORE: L’OBIETTIVO ERA LA FIGLIA DI UNA DONNA, CHE NEL 2022 ABITAVA INSIEME A UN TRAFFICANTE DI DROGA PERUVIANO…

Estratto dell’articolo di Stefano Brogioni per www.lanazione.it

kata la bambina scomparsa a firenze 5

Una partita di cocaina, discorsi nelle carceri del Perù, l’ipotesi di uno scambio di bambina. C’è una pista che racchiude tutto questo e porta nel paese sudamericano dove è nata Kata e ora, dopo quasi tre mesi in cui le indagini sulla scomparsa della piccola peruviana sono rimaste sostanzialmente al palo, anche gli inquirenti intendono batterla. Con l’intenzione, da parte dei pm della procura di Firenze, di richiedere una rogatoria (non ancora formalizzata) per procedere ad alcuni interrogatori in Perù.

kata la bambina scomparsa a firenze 4

L’antefatto. Nel 2022, quando neanche c’era l’occupazione dell’hotel Astor - dove Kata è sparita il 10 giugno scorso -, un trafficante di droga peruviano subì una perquisizione da parte della polizia nel suo appartamento. C’era una grossa partita di cocaina, in casa […] che il pusher non aveva ancora pagato. Al termine di un blitz un po’ rocambolesco, della cocaina venne effettivamente sequestrata, il trafficante arrestato e i fornitori della droga non ottennero mai il saldo di quella partita.

In quella casa […] viveva anche una donna […], madre di una bimba che ha circa la stessa età della piccola scomparsa, finisce, qualche mese dopo, a vivere nell’Astor occupato.

ABEL ALVAREZ VASQUEZ - LO ZIO MATERNO DI KATA

E quando Kata viene inghiottita nel nulla, qualcuno che conosce quella storia della partita di droga persa, la collega a una vendetta: e se avessero voluto punire quella donna, ma avessero preso Kata per errore? Nelle celle si parla tanto, fra detenuti. E nelle prigioni del Perù qualcuno potrebbe sapere. Sempre il caso, poi, ha messo nello stesso penitenziario lo zio paterno di Kata e il pusher della partita persa, nel frattempo estradato nel paese d’origine per un vecchio conto con la legge.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3

La pista dello scambio […] trova “riscontro“ in una conversazione tra il babbo della bambina scomparsa e suo fratello, “delegato“, […] a tastare il terreno in carcere sulla possibilità che possa esserci stata una vendetta […] per la cocaina mai pagata e al tempo stesso uno scambio di“bersaglio“. Con la rogatoria che i magistrati fiorentini dovrebbero chiedere a breve ai colleghi sudamericani, saranno sentite proprio queste persone e sarà sondata la pista che parte dalla partita di cocaina e finisce nella ritorsione “sbagliata“.

KATHRINA ALVAREZ - LA MAMMA DI KATA, LA BAMBINA SCOMPARSA A FIRENZE

E’ l’ennesimo tentativo di arrivare alla soluzione di un vero e proprio rompicapo che ogni giorno che passa diventa sempre più ingarbugliato. Non è ancora chiaro, ad esempio, come la piccola sia uscita dall’hotel. […] le ultime immagini di Kataleya, che alle 15.01 rientra nel perimetro dell’albergo occupato di via Maragliano mentre gli altri bambini, tra cui il fratello, vanno al campetto a giocare a calcio, sono quelle delle 15.13. Sta scendendo le scale dal secondo piano. Non sappiamo se si sia diretta verso il cortile o verso il pianterreno dell’immobile. Di lei, lì dentro, non sono state trovate tracce […]

la madre di kataleya mia alvarez. 4 kata la bambina scomparsa a firenze 2 la madre di kataleya mia alvarez. 3 kata la bambina scomparsa a firenze 3 BUCO NELLA RECINZIONE DELL HOTEL ASTOR DI FIRENZE ECUADOREGNO CADE DALLA FINESTRA DELL HOTEL ASTOR A FIRENZE