UNO SCONTRO ALL’ULTIMO…DITO! - IL LOTTATORE DI MMA RUSSO KHETAG PLIEV PERDE L’ANULARE DURANTE UN INCONTRO A FILADELFIA - “QUANDO IL SECONDO ROUND È FINITO, HO VISTO CHE IL MIO OSSO ERA SCOPERTO. VOLEVO CONTINUARE A COMBATTERE, MA IL DOTTORE L’HA VISTO E HA..." - PER RITROVARE IL DITO E' STATO CHIESTO UN AIUTO AGLI SPETTATORI: ECCO COME E' FINITA

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

khetag pliev

Il lottatore di MMA Khetag Pliev ha perso un dito durante i primi due round dell’incontro con Devin Goodale in occasione del Cage Fury Fighting Championship, che è stato poi riattaccato dopo il ricovero in ospedale. L'incidente è stato mostrato in diretta sulla piattaforma di streaming Fight Pass dell'UFC.

Goodale è stato incoronato vincitore per KO tecnico nel secondo turno dopo che l'arbitro, David Osaghae, ha scoperto che mancava l'anulare sinistro di Pliev.

dito staccato pliev

I funzionari hanno cercato il dito intorno alla gabbia ed è stato anche chiesto aiuto agli spettatori per ritrovarlo. Si è presto scoperto che il dito si è staccato completamente all'interno del guanto di Pliev.

Pliev, 37 anni, ha detto a ESPN di essere stato ricoverato per un intervento chirurgico ed è stato informato da un medico di essersi staccato il 50% del tendine dell’anulare.

il dito riattaccato

"Nel secondo round, ha preso il mio guanto con una mano e lo ha tenuto", ha detto Pliev. 'Ho sentito il mio dito spezzarsi. Continuava a tirare il mio guanto e il mio dito si è staccato. […] Abbiamo continuato a combattere. Quando il secondo round è finito, ho visto che il mio osso

era allo scoperto. Volevo continuare a combattere, perché sentivo che l’avessi potuto batterlo, ma il dottore l’ha visto e ha interrotto il combattimento.”

Il metodo ufficiale della vittoria sarebbe stato indicato come "Dito distaccato". Pliev ha insistito sul fatto che farà appello al risultato con la commissione atletica dello stato della Pennsylvania, sottolineando l'avversario aveva afferrato illegalmente i suoi guanti durante il combattimento.

DEVIN GOODALE

CM Punk, ex peso welter della UFC, che ha commentato l’evento di giovedì scorso è rimasto sconcertato durante la descrizione dell’episodio. "Non capisco esattamente cosa sia successo", ha detto Punk. “Non lo replicheremo per voi, signore e signori, ma non era una frattura composta.”

Il vincitore dell’incontro ha ammesso durante l’intervista post-combattimento di non ricordarsi molto dell'incidente. "Non ricordo niente, non lo so," ha detto Goodale. “Dovrò guardare il nastro da solo, non ricordo niente.”