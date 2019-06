8 giu 2019 11:08

SCONTRO TITANUS - FINISCE IN CASSAZIONE LA LITE TRA SABRINA FERILLI E LA CASA DI PRODUZIONE TITANUS: AL CENTRO DELLA DISPUTA I SOLDI DEL CONTRATTO PER DUE SERIE TV MAI REALIZZATE - LA FERILLI RITIENE DI NON ESSERE STATA LEI A FAR “SALTARE” IL PROGETTO E CHIEDE L’INTERO COMPENSO (OVVERO 714MILA EURO). LA SOCIETÀ PRETENDE LA RESTITUZIONE DELL’ANTICIPO GIÀ INCASSATO DI 55MILA EURO…