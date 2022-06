SCOPARE COSTA! – FERNAND PANGOP WESSITCHEN, 51ENNE CAMERUNESE IN ITALIA DA 29 ANNI CHE HA AVUTO 12 FIGLI DA 5 FIDANZATE DIVERSE, È STATO CONDANNATO A 3 MESI DI RECLUSIONE E 400 EURO DI MULTA PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL MANTENIMENTO DI UN FIGLIO – “SEGUENDO IL CALCOLO DEL TRIBUNALE, DOVREI DARE OLTRE 4.000 EURO AL MESE, MA NON CE LA FACCIO - "LE 5 COMPAGNE DIVERSE? NULLA DI STRANO PER LA NOSTRA CULTURA. LORO SI CONOSCONO E VANNO TUTTE D’ACCORDO, TRANNE..."

Massimiliano Nerozzi per torino.corriere.it

FERNAND PANGOP WESSITCHEN

Cinque fidanzate (frequentate anche in contemporanea) e dodici figli, dai 3 ai 27 anni, con grande nonchalance: «Nulla di strano per la nostra cultura, le mie compagne si conoscono e vanno tutte d’accordo, tranne questa, che mi ha denunciato», racconta Fernand Pangop Wessitchen, 51 anni, camerunense, ma in Italia da quando ne aveva 22. Con un sorriso da chi ha pochi pensieri e tanti progetti — «il prossimo un ristorante-discoteca» — interrotto solo dalla sentenza del giudice della VI sezione penale, Paola Fogliati, ieri mattina (30 maggio): 3 mesi di reclusione e 400 euro di multa, oltre a una provvisionale di 5.000 euro. Motivo: ha violato gli obblighi di assistenza familiare, non corrispondendo a un figlio i 440 euro stabiliti dal tribunale dei minori.

FERNAND PANGOP WESSITCHEN

Elegantissimo, di fianco al suo legale, l’avvocato Pasqualino Ciricosta, dice di essere sempre stato in buona fede e, soprattutto, di avere fatto appello al buon senso: «Seguendo il calcolo del tribunale, dovrei dare oltre 4.000 euro per il mantenimento dei figli, ma non ce la faccio. Così sono sempre stato al loro fianco, dividendo i soldi tra tutti». Decisione che ha trovato l’accordo di quattro fidanzate, non della quinta: che prima l’ha citato davanti al tribunale dei minori, appunto, poi l’ha denunciato.

assegno di mantenimento

Banalmente, si potrebbe far notare il numero degli eredi, ma in Camerun, continua, è normale: «Sono un uomo che si prende cura delle sue donne — argomenta — e che le ha sempre trattate bene». Arrivato a Torino ventiduenne, «da rifugiato politico», ne ha fatto la sua seconda casa, portando qui fratelli e sorelle, «e alcuni si sono laureati». Lui ha seguito il suo spirito imprenditoriale, diciamo, tra un ristorante di cucina africana e un locale notturno, dove ha incontrato alcune delle compagne: una della Costa d’Avorio, una del Congo, altre del Camerun.

mantenimento figli 7

«Si conoscono e vanno d’accordo, mentre con me vivono cinque figli. Ma tra poco li avrò tutti, per le vacanze». Bisognerà però trovare il modo di rispettare la legge, anche se la pronuncia è di primo grado. Del resto, con le norme, alla fine dovette fare i conti anche un suo illustre connazionale, l’ex interista Samuel Eto’o, cinque figli dalla moglie e un sesto da una ragazza sarda: dopo il test del dna, il tribunale di Cagliari lo obbligò a pagare 3 mila euro per il suo mantenimento. Solo che Fernand, non li ha.