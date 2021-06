7 giu 2021 19:02

SCOPERTO IN CINA LO SCHELETRO DI UN DINOSAURO GIGANTE - IL FOSSILE E' INTATTO PER IL 70% E PER QUESTO E' STATO DEFINITO "UN TESORO NAZIONALE" - SI DOVREBBE TRATTARE DI UN LUFENGOSAUROS LUNGO 8 METRI, UN ERBIVORO A QUATTRO ZAMPE VISSUTO DURANTE IL PRIMO PERIODO DEL GIURASSICO, 180 MILIONI DI ANNI FA - ANNI FA IN UN ALTRO ESEMPLARE ERANO STATE TROVATE TRACCE DI COLLAGENE...