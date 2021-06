SCOPERTO IN ISRAELE UN NUOVO "ANTENATO" DELL'UOMO: E' L'HOMO NESHER RAMLA, E POTREBBE ESSERE L'ANELLO MANCANTE NELLA STORIA DEGLI UOMINI MODERNI - LE SUE CARATTERISTICHE RIBALTONO LA TEORIA SULLA NOSTRA EVOLUZIONE: "L'EUROPA NON ERA IL RIFUGIO ESCLUSIVO DEI NEANDERTHAL. PENSIAMO CHE IL LEVANTE SIA GEOGRAFICAMENTE UN PUNTO DI PARTENZA CRUCIALE PER LO SCAMBIO CON L'HOMO SAPIENS"

Dagotraduzione dal Daily Mail

Homo Nesher Ramla

Gli archeologici hanno scoperto in Israele un nuovo tipo di uomo preistorico che viveva 400.000 anni fa e probabilmente si è incrociato con l’Homo Sapiens. I ricercatori dell’Università di Tel Aviv e dell’Università Ebraica di Gerusalemme hanno ritrovato frammenti di techio e mascella di “Nesher Ramla” Homo, datati a circa 140-120.000 anni fa.

Il Nesher Ramla Homo aveva una morfologia molto diversa da quella degli uomini moderni - i grandi denti, la struttura del suo cranio, il mento assente – ma alcune caratteristiche in comune con il Neanderthal, in particolare i denti e la mascella.

La scoperta potrebbe rispondere a un grande enigma nell’evoluzione umana: come hanno fatto i Neanderthal ad avere geni dell’Homo Sapiens molto prima che i due gruppi si incontrassero in Europa. Secondo i ricercatori il popolo di Nesher Ramla potrebbe essere quella popolazione “scomparsa” che a lungo si è ipotizzato si fosse intrecciata con gli uomini moderni 200.000 anni fa.

Homo Nesher Ramla Resti

Il team crede che il popolo Nesher Ramla sia stato la fonte da cui si sono sviluppati molti umani del Pleistocene medio, compresi i Neanderthal "europei". «La scoperta di un nuovo tipo di Homo è di grande importanza scientifica», ha detto l'autore dell'articolo e antropologo biologico Israel Hershkovitz dell'Università israeliana di Tel Aviv.

«Ci consente di dare un nuovo senso ai fossili umani trovati in precedenza, aggiungere un altro pezzo al puzzle dell'evoluzione umana e comprendere le migrazioni degli umani nel vecchio mondo», ha aggiunto.

Homo Nesher Ramla 2

«Anche se hanno vissuto così tanto tempo fa, nel tardo Pleistocene medio (474.000–130.000 anni fa), il popolo di Nesher Ramla può raccontarci una storia affascinante, rivelando molto sull'evoluzione e sullo stile di vita dei loro discendenti».

I resti sono stati trovati durante uno scavo nell'area mineraria del cementificio Nesher. Scavando a 8 metri di profondità, i ricercatori hanno anche trovato grandi quantità di ossa di animali, inclusi cavalli, daini e uri simili a buoi, e strumenti di pietra.

Lo scavo archeologico a Nesher

L'analisi della morfologia ossea ha confermato che appartenevano a un nuovo tipo di Homo, il primo ad essere classificato in base ai resti rinvenuti in Israele. «Questa è una scoperta straordinaria. Non avremmo mai immaginato che insieme all'Homo sapiens, l'arcaico Homo vagasse nell'area così tardi nella storia umana», ha detto l'autore dell'articolo e archeologo Yossi Zaidner dell'Università Ebraica di Gerusalemme.

«I reperti archeologici associati ai fossili umani mostrano che "Nesher Ramla Homo" possedeva tecnologie avanzate di produzione di utensili in pietra e molto probabilmente interagiva con l'Homo sapiens locale».

Mappa Nesher

«Prima di queste nuove scoperte, la maggior parte dei ricercatori credeva che i Neanderthal fossero una "storia europea"," ha affermato il professor Hershkovitz.

La teoria prevalente, ha spiegato, proponeva che «piccoli gruppi di uomini di Neanderthal fossero stati costretti a migrare verso sud per sfuggire ai ghiacciai in espansione, e che alcuni siano arrivati nella Terra d'Israele circa 70.000 anni fa».

«I fossili di Nesher Ramla mettono in dubbio questa teoria, suggerendo che gli antenati dei Neanderthal europei vivessero nel Levante già 400.000 anni fa, migrando ripetutamente verso ovest verso l'Europa e verso est verso l'Asia».

homo sapiens

«In effetti, le nostre scoperte implicano che i famosi Neanderthal dell'Europa occidentale sono solo i resti di una popolazione molto più ampia che viveva qui nel Levante, e non viceversa».

«La gente pensa per paradigmi. Ecco perché sono stati fatti sforzi per attribuire questi fossili a gruppi umani noti come l'Homo sapiens, l'Homo erectus, l'Homo heidelbergensis o i Neanderthal», ha affermato l'autrice dell'articolo Rachel Sarig.

«Ma ora diciamo: "No". Questo è un gruppo a sé, con caratteristiche distinte», ha aggiunto l'antropologo odontoiatrico dell'Università di Tel Aviv. «In una fase successiva, piccoli gruppi del tipo Nesher Ramla Homo migrarono in Europa - dove si sono evoluti nei Neanderthal "classici" con cui abbiamo familiarità - e anche in Asia, dove divennero popolazioni arcaiche con caratteristiche simili ai Neanderthal».

uomo di neanderthal

Il membro del team Gerhard Weber, un antropologo evoluzionista dell'Università di Vienna, è d'accordo, e aggiunge che crede che la storia dell'evoluzione di Neanderthal sarà raccontata in modo diverso ora. «L'Europa non era il rifugio esclusivo dei Neanderthal da dove si sono occasionalmente diffusi nell'Asia occidentale», ha detto.

«Pensiamo che ci sia stato molto più scambio laterale in Eurasia e che il Levante sia geograficamente un punto di partenza cruciale, o almeno una testa di ponte, per questo processo».

I risultati completi dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Science .