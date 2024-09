1. ESPLODONO WALKIE TALKIE IN ROCCAFORTE HEZBOLLAH A BEIRUT

ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH

(ANSA-AFP) - I walkie talkie stanno esplodendo nella roccaforte di Hezbollah alla periferia di Beirut. Lo hanno reso noto fonti vicine al gruppo e i soccorritori, il giorno dopo l'attacco con i cercapersone in Libano e Siria.

2. 'DISPOSITIVI ESPLOSI OGGI ACQUISTATI CON I CERCAPERSONE'

(ANSA) - Fonti della sicurezza libanese affermano che i dispositivi portatili esplosi questo pomeriggio sono state acquistati da Hezbollah circa cinque mesi fa, insieme con le migliaia di cercapersone esplosi ieri. Lo riferiscono i media israeliani. (ANSA).

3. MINISTERO BEIRUT, 9 I MORTI NELLE ESPLOSIONI WALKIE TALKIE

(ANSA-AFP) - E' salito a 9 il numero dei morti nelle esplosioni simultanee dei walkie talkie oggi a Beirut e in diverse località del sud del Libano. Lo riferisce il ministero della Salute libanese. (ANSA-AFP).

Hashem Safieddine

4. 'Hezbollah, la vendetta sarà unica e sanguinosa'

(ANSA) - Il capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah Hashem Safieddine ha minacciato pubblicamente la vendetta per il secondo giorno di esplosioni in Libano di dispositivi in dotazione ai membri del gruppo sciita filoiraniano. "Questi attacchi saranno sicuramente puniti in modo unico, ci sarà una vendetta sanguinosa", ha detto, citato dal Times of Israel. Safieddine è cugino e stretto collaboratore del leader Hasan Nasrallah. "Il nemico dovrebbe sapere che non siamo sconfitti, che non ci piegheremo, che non ci ritireremo e che non saremo influenzati da ciò che sta facendo", ha detto. (ANSA).

ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH

MEDIA,'IN WALKIE TALKIE BATTERIE TRAPPOLA ARRIVATE 15 GIORNI FA'

(ANSA) - Le esplosioni dei walkie talkie oggi in diverse località del Libano sarebbero state causate da "batterie trappola" dotate di esplosivo, importate da Hezbollah due settimane fa. Lo riferiscono fonti al media saudita Al-Hadath. Le batterie erano integrate nei dispositivi Icom-V82.

++ VENERDÌ RIUNIONE D'EMERGENZA CDS ONU SU ESPLOSIONI LIBANO ++

(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà una riunione di emergenza venerdì alle 15 locali, le 21 italiane sulle esplosioni di cercapersone in Libano. Lo comunica la presidenza di turno del Cds. La riunione è stata chiesta dall'Algeria.

ESPLOSIONE CERCAPERSONE E DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH

ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH

ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH

ARTICOLI CORRELATI

esplosione dei cercapersone degli hezbollah - 1 esplosione dei cercapersone degli hezbollah esplosione dei cercapersone degli hezbollah 2 esplosione dei cercapersone degli hezbollah esplosione dei cercapersone degli hezbollah

ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH ESPLOSIONE DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH