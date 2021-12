20 dic 2021 18:35

LA SCORA SIAMO NOI – UNA INFLUENCER VENDE I SUOI PETI IN BARATTOLO: “COSÌ GUADAGNO 60MILA EURO IN UNA SETTIMANA” – DACCHE’ LE RICHIESTE SI SUSSEGUONO SENZA SOSTA, LA RAGAZZA È SOLITA PREDILIGERE CIBI CHE CAUSANO METEORISMO: FAGIOLI, MUFFIN PROTEICI, UOVA BOLLITE E YOGURT CON PROTEINE PER COLAZIONE. POI RIVELA IL SEGRETO PER CONSERVARE L'ODORE NEL TEMPO: “CI AGGIUNGO DEI…” – VIDEO