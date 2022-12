GLI SCOZZESI HANNO SCAMBIATO IL "BOXING" DAY PER IL "BOXE DAY" - DURANTE LA PARTITA TRA IL DUNDEE UNITED E GLI HEARTS, IL PORTIERE CRAIG GORDON DOPO UN VIOLENTO SCONTRO CON L'ATTACCANTE AVVERSARIO STEVEN FLETCHER HA RIPORTATO UNA DOPPIA FRATTURA ALLA GAMBA - L'INFORTUNIO HA FATTO CALARE IL GELO NELLO STADIO: I CALCIATORI E GLI SPETTATORI SONO RIMASTI SCIOCCATI DOPO ESSERSI RESI CONTO DELLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE… - VIDEO

♥ Lawrence Shankland's late penalty earned Hearts a draw at Dundee United but they lost Scotland keeper Craig Gordon to serious injury ? pic.twitter.com/eqSvD8PVwS — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) December 24, 2022

Marco Beltrami per www.fanpage.it

Non c'è vigilia, Natale e Santo Stefano senza calcio nel Regno Unito. Tempo di boxing day oltremanica per regalare ai tifosi le emozioni dello sport più bello del mondo. Purtroppo però on mancano situazioni tutt'altro che piacevoli che vedono protagonisti i giocatori. Terribile per esempio quanto accaduto al povero Craig Gordon che ha subito un infortunio che non dimenticherà mai e potrebbe costargli carissimo.

L'ultima giornata del massimo campionato scozzese ha offerto anche la sfida tra il Dundee United e gli Hearts. Un confronto, quella tra l'ultima in classifica e la quarta che ha regalato emozioni è che si è chiuso con il 2-2, grazie al gol del pareggio in extremis degli ospiti. La sfida è stata contraddistinta anche dal gravissimo infortunio occorso al portiere degli Hearts, che ha fatto calare il gelo nello stadio.

Il classe 1982 scozzese è un punto fermo per il suo Paese, dopo una carriera tra Hearts e Celtic, con una parentesi in Inghilterra al Sunderland. 74 le presenze in nazionale per il portiere che il 31 dicembre compirà 40 anni. La sua lunghissima carriera rischia di essere arrivata al capolinea, dopo un bruttissimo scontro di gioco. Gordon si è letteralmente schiantato contro l'attaccante avversario Steven Fletcher involatosi dopo un lungo lancio.

L'impatto è stato tremendo per entrambi, anche se ad avere la peggio è stato Gordon come mostrato dalle immagini della sua gamba spezzata. Tutti si sono resi conto della gravità della situazione e infatti, compagni e avversari sono apparsi scioccati e disperati. Immediati i soccorsi per il portiere che è stato trasportato via in barella con un tutore alla gamba, e il sussidio dell'ossigeno. E pensare che l'arbitro aveva anche concesso il rigore ai padroni di casa, prima del dietrofront con il Var.

L'incidente involontario ha avuto conseguenze gravissime, con il tecnico degli Hearts già molto colpito da quanto accaduto: "È andato in ospedale e non ha un bell'aspetto. Sono devastato per lui. Ma ce la farà. Il gigante è un guerriero. Lo aiuteremo ad andare avanti e vedremo a che punto siamo nei prossimi due giorni".

Nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale del suo club sulle condizioni, e purtroppo il peggio è stato confermato: "Craig Gordon ha subito una doppia frattura alla gamba e salterà il resto della stagione. Il portiere è stato operato e sarà dimesso dall'ospedale a tempo debito. Guarisci presto, Craig". Arrivederci al 2023 dunque per Gordon anche se c'è chi ipotizza in Scozia che il suo ritorno in campo, anche alla luce dell'età non più giovanissima potrebbe non concretizzarsi. Situazione molto complicata.

