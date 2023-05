29 mag 2023 10:53

SCUOLA FAR WEST - IN UN ISTITUTO TECNICO DI ABBIATEGRASSO, IN PROVINCIA DI MILANO, UNO STUDENTE DI 16 ANNI HA AGGREDITO UNA PROFESSORESSA, FERENDOLA AL BRACCIO CON UN ARMA DA TAGLIO – LA DONNA DI 50 ANNI NON È IN GRAVI CONDIZIONI – IL RAGAZZO, FERMATO DAI CARABINIERI, AVEVA ANCHE MINACCIATO I COMPAGNI CON UNA PISTOLA GIOCATTOLO, INTIMANDO LORO DI USCIRE DALL'AULA…